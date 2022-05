La respuesta de Biden

Los asesores de salud “aún no me han dicho el nivel de exposición, pero es algo que debería preocupar a todos”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este domingo cuando le preguntaron si estaba preocupado o no por la llegada de la viruela de mono al país.

“Estamos trabajando duro para averiguar qué hacemos y qué vacuna, si es que hay alguna, puede estar disponible”, agregó el presidente. “Pero es una preocupación si se extendiera, es consecuente. Pero eso es todo lo que me han dicho”. Detectan caso de viruela del mono al sur de Florida.