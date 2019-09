Página

Revelan cuáles son las 50 ciudades de riesgo en EE.UU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio a conocer la ‘lista negra’

En México existe preocupación por el aumento de tiroteos en EE.UU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, elaboró un mapa en el que ubicó a unas 50 ciudades en Estados Unidos con alto riesgo de tiroteos o agresiones contra migrantes.

Por ello, informó el canciller Marcelo Ebrard, se están tomando medidas precautoriamente, entre ellas hablar con las comunidades mexicanas en esas regiones para que tengan cuidado.

Al llegar a Palacio Nacional en días pasados, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su mensaje con motivo del primer informe de gobierno, el funcionario mexicano reconoció que existe preocupación por el incremento de tiroteos en ese país.

Sobre el tiroteo que tuvo lugar en Odessa y Midland, Texas, el secretario informó que estaban revisando el forense para descartar algún mexicano entre las víctimas.

“Estamos en contacto con las comunidades de mexicanos para informarles qué es lo que tenemos, porque tenemos un mapa hecho sobre agrupaciones, organismos o personas que pudieran ser un riesgo, hay más de 50 ciudades”, dijo el canciller mexicano.

“Estamos en contacto y tomando una serie de providencias, para protegerlos de mejor manera”, agregó Marcelo Ebrard.

Insistió en que en el caso de El Paso, Texas, en el que murieron 22 personas incluidos ocho mexicanos, están a la espera de cómo será juzgado el agresor, para actuar en consecuencia.

“Si no fuese procesado o no se hiciera justicia tendríamos derecho a la extradición, yo espero que sí se haga justicia, pero si no, tendrían que extraditarlo a México”, apuntó el funcionario mexicano.

Y es que el Gobierno de México ha dado puntual seguimiento al proceso judicial en contra de Patrick Crusius, responsable del ataque registrado en El Paso, Texas, el pasado tres de agosto.