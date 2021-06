“Me despierto y me derrumbo”

Las autoridades no aclararon los motivos que pudieron llevar a la madre a supuestamente matar a Liam Husted ni ofrecieron detalles de las circunstancias de la muerte del menor, señala Efe. Sin embargo, Spencer indicó que “no hay nada que indique un abuso previo” del que tengan conocimiento.

“Seguro que a veces podía ser un ‘cargado’, pero valía la pena cada parte y más. Siempre supe que era una estrella”, continúo diciendo el padre, Nicholas Husted. “Todas las mañanas me despierto y me derrumbo una vez que me doy cuenta de que no es una mala pesadilla en la que estamos porque él se merecía mucho más”.