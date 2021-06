Dan a conocer más detalles del asesinato de Aiden Leos. El caso de la muerte del pequeño Aiden Leos después de que su madre ‘tiró dedo’ a los sospechosos en pleno free way ha conmocionado a los Estados Unidos y ahora se dan a conocer detalles ‘claves’ en la investigación.

“En este punto, francamente, no tengo absolutamente ninguna empatía o simpatía por ellos”, dio el fiscal del condado de Orange, donde ocurrió el terrible asesinato de Aiden Leos, Todd Spitzer según el medio citado. Aiden, estaba en la parte trasera del automóvil de su madre.

Marcus Anthony Eriz y Wynne Lee, fueron ubicados por las autoridades de California en el free way donde se desató la balacera que terminó con el asesinato del pequeño Aiden Leos, de acuerdo con el diario angelino Los Ángeles Times.

Una recompensa de más de 500 mil dólares fue alcanzada con la colaboración de dependencias de gobierno y la comunidad, sin embargo, de acuerdo con el diario angelino Donald Goodbrand, jefe adjunto de la policía de caminos de California no reveló si alguien se la había ganado.

La madre se detuvo en la autopista, a donde llegaron buenos samaritanos y las autoridades para ayudarle. Sin embargo, no pudieron hacer nada para salvar la vida del niño. Por más de 15 días CHP estuvo buscando a la pareja que se transportaba en un automóvil blanco.

Madre del niño rompe el silencio

“Nos trajo mucha alegría, dando un sentido a nuestras vidas. Me siento muy honrada de ser la mami de Aiden”, dijo Joanna Cloonan, quién de acuerdo con reportes iniciales, le ‘tiró dedo’ al sospechoso antes del asesinato de Aiden Leos, de acuerdo con The Associated Press.

Con el ataúd abierto, y en una iglesia cercana donde se reunieron seres queridos de la familia, la hermana de Aiden Leos también dedicó unas emotivas palabras en su funeral y último adiós. “Pienso en todos los recuerdos que compartimos juntos”, dijo.