Se vivieron momentos intensos en LCDLF 2

¿Ivonne Montero compite en contra de Daniella Navarro?

¿Eduardo Rodríguez niega haber tenido una ‘relación’ con Montero?

Triángulo amoroso en LCDLF: En la nueva temporada del reality show que más ha estado sonando se han vivido momentos en donde a muchos nos han dejado boquiabiertos. Momentos en donde grandes artistas han sacado su verdadero ‘yo’ y han dado bastante de que hablar. Tal es el caso de Daniella Navarro y Eduardo Rodríguez.

El actor y modelo mexicana se mostró bastante interesado en Daniella Navarro, lo cual levantó muchas sospechas de que podría haber un posible romance, el problema es que el actor al sincerarse, se destapó una confesión por parte de Ivonne Montero, quien reveló haber tenido un pasado amoroso con el actor.

Triángulo amoroso en LCDLF: Eduardo confesó sentir atracción por la reina de belleza venezolana

Luego de que Eduardo confesara que siente atracción por la reina de belleza venezolana y además actriz, la actriz Ivonne Montero confesó que tuvo algo que ver con el actor. Y es que el mexicano invitó a la venezolana a la suite privada, haciendo que la actriz de ‘La Loba’ confesara que tuvo sus ‘asuntos’ con el actor en el pasado.

“Hoy amanecí medio bajoneada”, confesó Montero al sentirse ‘decepcionada’ porque no fue invitada para ir a la suite. Y es que Eduardo invitó a la reina de belleza, Daniella Navarro, a la suite con el, pero la venezolana no accedió, pues ella misma confesó que no quería herir los sentimientos de Ivonne. Archivado como: Triángulo amoroso en LCDLF