Aunque el presidente ruso se ha esforzado por ocultar su vida privada, destapan el secreto de Vladimir Putin y su supuesta novia, Alina Kabaeva

Vladímir Putin desató una cruenta guerra sobre Ucrania y mientras cientos de ucranianos y rusos pierden la vida en el campo de batalla, él esconde a su familia

Fuentes revelan que el presidente ruso tendrían 4 hijos pequeños

LA VIDA PERSONAL DE PUTIN SALE A LA LUZ. Aunque el presidente ruso se ha esforzado por ocultar su vida privada, destapan el secreto de Vladimir Putin y su supuesta novia, Alina Kabaeva, justo ahora que desplegó a las tropas rusas para que invadieran territorio ucraniano.

Hace apenas unos días, una instrucción del presidente ruso, Vladímir Putin, desató una cruenta guerra sobre Ucrania y mientras cientos de ucranianos y rusos pierden la vida en el campo de batalla, él se preocupa por esconder a su familia nada más y nada menos que ¡en Suiza!

Destapan secreto de Vladimir Putin y supuesta novia

Según fuentes dijeron a Page Six, Vladimir Putin está escondiendo a su amante, la ex gimnasta ganadora del oro olímpico, Alina Kabaeva, con sus cuatro hijos pequeños en Suiza. Además, Putin tiene dos hijas ya adultas de su matrimonio con la ex azafata Lyudmila Shkrebneva a las que también tiene resguardadas.

“Mientras Putin lleva a cabo su asalto a Ucrania, atacando a ciudadanos inocentes y provocando una crisis de refugiados, su familia está refugiada en un chalet muy privado y muy seguro en algún lugar de Suiza, al menos por ahora”, dijo la fuente al medio de entretenimiento.