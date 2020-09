Después de Sally: Inundaciones, muerte y caimanes.

Los ríos crecidos por el huracán Sally amenazaban el jueves la franja noreste de Florida y el sur de Alabama y llevaron el riesgo de inundaciones a Georgia y las carolinas.

Una residente de Alabama capturó un video de un caimán gigante nadando afuera de su casa.

El huracán Sally parece haber traído más que vientos feroces, inundaciones y una peligrosa marejada ciclónica.

La residente de Alabama, Tina Bennett, capturó un video de un caimán gigante nadando en el agua en las afueras de su casa en Gulf Shores el miércoles.

Los ríos crecidos por el huracán Sally amenazaban el jueves con agravar las penurias de algunos vecinos de la franja noreste de Florida y el sur de Alabama.

Se esperaba que los restos de la tormenta descargaran hasta 30 centímetros (1 pie) de agua y llevaran el riesgo de inundaciones a Georgia y las carolinas.

Los residentes en la costa, mientras tanto, veían cómo iniciar la recuperación tras una tormenta que convirtió las calles en ríos, arrancó tejados, cortó el suministro eléctrico a cientos de miles y mató al menos a una persona.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a residentes y visitantes en zonas inundadas que permanecieran atentos conforme se retirase el agua dejada por el huracán, ya que se esperaba que los aguaceros más al norte provocaran desbordamientos en los ríos de la franja noreste del estado en los próximos días.

“De modo que esto es como la salva inicial, pero va a haber más con lo que tendrán que lidiar”, dijo DeSantis el miércoles en una conferencia de prensa en Tallahassee.

Al menos una persona murió debido al huracán.

El alcalde de Orange Beach, Alabama, Tonny Kennon, dijo a The Associated Press que una persona del popular balneario turístico había muerto y otra estaba desaparecida. Aún no podía publicar más detalles, señaló.