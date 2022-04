Belinda finalmente habló de varios temas que la tenían en polémica

La ex de Christian Nodal contó cómo se encuentra de su corazón tras la ruptura

Belinda habló de si desprecia México y por eso la decisión de mudarse a España Tras meses de especulaciones en torno a su vida por la ruptura con Christian Nodal, la cantante Belinda finalmente rompió el silencio en el matutino ‘Venga La Alegría’, y este miércoles desde España habló de su mudanza a la madre patria y si en verdad desprecia a México por tomar la decisión de alejarse del país azteca, además del estado que actualmente guarda su corazón luego de la decepción con su ex. Y es que hace unas semanas se dio a conocer que Belinda se iría a vivir a España y aunque ella aseguraba que era por salud mental y por trabajos, fuentes allegadas a la cantante precisaban que era para alejarse del escándalo que su ruptura con Christian Nodal le trajo desde que se supo de la cancelación del compromiso, además de que estaba muy dolida. Belinda habló finalmente de su mudanza a España y de si se quiere alejar para siempre de México En una entrevista vía telefónica, la mexicana-española, dejó bastante claro que su estancia en España es temporal y que para nada desprecia México, sin embargo, sí tiene muchos proyectos de televisión y música en la madre patria, además de que con la muerte de su abuela, quiere estar más tiempo en donde ella falleció. Hace unos días, en una entrevista para un show de radio en España, Belinda aseguró que ella era española y que se sentía bien volver a casa, por lo que planeaba vivir allá un buen tiempo y se desató indignación de fanáticos y medios de comunicación que aseguraron que la cantante le daba la espalda a México, siendo que su carrera la comenzó en el país azteca, pero ahora, ella habló.

Belinda dejó claro una cosa a quienes la critican por irse a España “Lo que quise decir exactamente es que yo tengo mi familia española, yo nací en Madrid, eso no quiere decir que no sea mexicana también, hay personas que tienen doble nacionalidad y yo a México lo amo siempre, lo llevo en mi corazón a donde quiera que vaya y estoy en España temporalmente viviendo…”, comenzó explicando Belinda. Y es que a raíz de la muerte de su abuela y su ruptura con Christian Nodal, la mexicana-española decidió darle un giro a su vida de manera temporal: “Tengo varios proyectos aquí y dije ‘voy a estar aquí unos meses’ porque tú sabes que los proyectos no es de un día y por eso estoy viviendo aquí, por trabajo, no porque no ame México, amo México con todo mi corazón, siempre lo he defendido, ustedes saben que en los malos momentos siempre he estado apoyando a mi gente, siempre he estado allí, desde muy chiquita”, precisó.

¿Se arrepiente y ahora dice que también es mexicana? La ex de Christian Nodal aclaró que siempre va a estar agradecida con la nación azteca por la manera en que la tratan: “Amo México y pues soy mexicana también, finalmente tanto México es mi país, como España también por nacimiento y estoy entre dos amores, además es por temas laborales, me están saliendo oportunidades aquí y pues qué padre que pueda trabajar en otros lados, creo que es algo bonito, son proyectos increíbles, así que estoy aprovechando por temas laborales”, dijo. Pero Belinda dijo que tiene nostalgia porque extraña estar en México también: “Obviamente extraño México, mi familia está en México, mi hermano es mexicano, o sea, todos nos consideramos mexicanos, mi familia y yo siempre vamos a amar México y está mi hogar ahí, finalmente esto es por razones laborales en este momento de mi vida”.

Se le cuestionó sobre su corazón tras ruptura con Christian Nodal Sin embargo, tras la vorágine de cosas que ha enfrentado la cantante en los últimos meses, como su ruptura con Christian Nodal, sus problemas con el SAT y otras críticas, era imposible que los conductores de ‘Venga la Alegría’, no le preguntaran sobre cómo está su corazón, más cuando se dijo que Belinda habría ‘huido’ a España por la desilusión amorosa. “Estoy súper concentrada en este momento en mi trabajo, creo que me hacía falta concentrarme en lo que más me apasiona que es mi trabajo, mi carrera, ahora estoy retomando mi faceta de actriz con Bienvenidos al Edén, que ya la vi y tiene acción y romance, les va a encantar, me van a ver distinta, eso me emociona y pues es mi prioridad este momento mi trabajo y es mi mayor amor”, aseguró Belinda.

¿Adios Christian Nodal? Belinda asegura estar más que feliz en España Y es que fue enfática en decir que todo lo trasgiversan los medios y en estos momentos ella no tiene ningún drama: “Nada, todo lo trasgiversan los medios, siempre hacen cosas de dramas donde no hay, yo estoy muy feliz y amo México, de verdad eso es muy importante para mi decirlo, sobretodo amo España porque estaba mi abuelita aquí y cada vez que llego es como si ella estuviera viva”, manifestó. La gente comentó la buena actitud de Belinda que sin duda está superando su ruptura con Christian Nodal: “Ella siempre tan linda y educada, la clase y educación no se compran. Esperando con ansias ver a África en Bienvenidos a Edén, Mayo llega ya”, “Ojalá le salgan más proyectos y se quede más tiempo, y la tristeza ya se la sacudió, su mejor terapia TRABAJAR”, “Beli te deseo todo el éxito del mundo así como tu amas México yo soy mexicana y te amo y te admiro tanto”.

Los comentarios fueron más que positivos para la mexicana-española por su actitud “Tan profesional mi Beli, haciendo gala de la gran dama que es, con mucha calidad personal, mi admiración y respeto, le deseo el mayor de los éxitos. GANANDO CÓMO SIEMPRE”, “A ver si así la gente ya entiende que Belinda puede tener dos nacionales y por lo tanto amar a los dos países”, “Siempre la prensa y mucha gente trata de hacerla quedar mal con cualquier cosa, que alegría esta entrevista que hace para aclarar a toda esa gente que siempre intenta hacerle daño”, manifestaron más seguidores de ella. “Se sacaron un 100 Venga la Alegría que buena entrevista y mi Beli toda una Dama así debe ser para que echarle mas leña al fuego sobre su relación amorosa es algo que solo ella y su ex pareja saben , y que ella se enfoque en sus proyectos personales es lo mejor GANANDO COML SIEMPRE”, “Beli ama México y no solo lo ha dicho lo demostrado con hechos . Es casa es su hogar al igual que España por que ahí vivió parte de su infancia y es donde vivía su abuelita”, “más inteligente y toda una DAMA en toda la extensión de la palabra!…y a los que les pique que se rasquen”, opinaron más personas.

Las declaraciones de la cantante sobre México Con un cabello más oscuro de lo habitual, un wet look, una blusa de color piel con estampado en figuras blancas con negro, Belinda, apareció muy seria junto a las dos conductoras del show al que asistió para promocionar su serie y lo que dijo dejó impactados ¿y decepcionados a sus fanáticos? “De hecho ya me voy a instalar aquí a vivir, estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española, nací en Madrid, y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera”, comenzó diciendo Belinda. “Y yo me siento ahora como que regreso a casa también y estoy disfrutando mucho de este momento de volver a España”, sentenció la cantante muy seria, pero con semblante no tan alegre como acostumbra mostrar y ahora, los fanáticos reaccionaron a esta noticia ¿será que le echan la culpa a Nodal? AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE BELINDA EN SU ENTREVISTA CON VENGA LA ALEGRÍA. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.