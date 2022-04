En el video, aparece desde una habitación con una boina negra, sus característicos tatuajes por toda la cara, con un aspecto desaliñado, con barba y bigote, así como vistiendo una camisa color ladrillo, y no dudó en responder lo que actualmente le critican: ¿Por qué vive en EEUU y no en México? Su respuesta lo dejó ‘en mal’.

¿Será que la fama ya le nubló la vista y ahora se siente inalcanzable pensando que en México no hay gente que vive con lujos como él? El cantante siguió: “Todo mundo va a saber en qué carro andas… Me pasó por ejemplo tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México y era obvio que la gente sabía donde estaba y cuando pasaba y todo eso”, precisó.

Quejándose de la vida en México, Christian Nodal ¿ya se siente más estadounidense? Su respuesta confirmó sospechas al decir: “Es que es muy complicado vivir en México. Es como, no puedes tener nada a gusto ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives”, comenzó contando.

¿Cree que no existe gente en México que vive con lujos?

La desafortunada (y sin pensar) respuesta de Christian Nodal fue más ampliada por el cantante: “…No me gustaba que no había privacidad y aquí (en EEUU) es como ‘no importa’, aquí hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos, sus casas y todo y no es como que la gente se sorprenda y en México la gente sí es como ‘ah no manches’ y aquí no, entonces por eso me gusta más aquí”, dijo.

Pero las cosas se pusieron más ‘calientes’ cuando hubo personas que durante la transmisión en vivo le cuestionaron sobre el tema del anillo de compromiso que le dio a Belinda, por lo que hizo un comentario que dio a entender que nunca se lo pidió de regreso: “Dejen de pedir el anillo, él ni lo pide… jajaja correcto, gracias”, fueron las palabras de Christian Nodal.