Ángela Aguilar declara ¿contra los mexicanos?

La oriunda de México y EEUU, ¿reniega de sus compatriotas?

¿Dijo verdades o mentiras sobre la gente de su nación? Últimamente, las lamentables noticias sobre México y hechos acontecidos en los últimos meses no están dejando bien parados a los mexicanos y Ángela Aguilar está muy enterada de lo que acontece en el país originario de su familia, aunque ella resida en en EEUU de vez en cuando y haya nacido en Los Ángeles, esta vez resurgen unas declaraciones sobre la gente de la nación azteca. Y es que, en pleno 8 de marzo, Día internacional de las mujeres, a horas de la tragedia del estadio Corregidora del Querétaro, estado de México en el que se hirieron a múltiples personas en un partido de fútbol, así como los hechos sangrientos de los capos en varias zonas del país, ahora resurgen unas polémicas declaraciones de la hija de Pepe Aguilar. ¿No está de acuerdo con la manera en que se comportan los mexicanos? Ángela Aguilar responde Y es que mucho se ha dicho de la barbarie ocurrida el sábado pasado en el partido de fútbol de Querétaro VS Atlas en donde una guerra campal se desató entre aficionados y sin más ni más, con armas blancas, como picahielos se fueron contra la afición del equipo contrario y provocaron imágenes de terror en las redes sociales, lo que ‘avivó’ las protestas de varios famosos. Ángela Aguilar se ha metido en muchas polémicas por no saber expresarse correctamente sobre ciertos temas a tan corta edad y eso le ha costado varios regaños por parte de su papá Pepe Aguilar; ahora el portal de Univisión hizo resurgir una entrevista del mes de diciembre de 2021 cuando estaba a punto de irse de gira, pero que dio un mensaje ¿contra los mexicanos?

Ángela Aguilar no escogió México como su país para retirarse La entrevista la dio para el portal español ‘El País’, y ahí, Ángela Aguilar se mostró muy emocionada por su gira en solitario, pero también tocó temas importantes relacionados con México, pero cuando siempre ha pregonado sentirse orgullosa de sus raíces, tal vez, esta ocasión se contradijo de una gran manera. Y es que cuando se le cuestionó sobre su manera de pensar a la hora de retirarse y considerar pasar el resto de su vida en paz, Ángela Aguilar no escogió México como su zona de confort, sino España, pues respondió: “Voy a España como dos veces al año, me encanta, y cuando sea mayor me quiero retirar en España, no sé si en Granada, que me fascina”, dijo.

No se queda callada sobre polémico tema de los mexicanos La joven está muy entusiasmada con dar la imagen de una chica trabajadora, de buena familia, talentosa y con mucho orgullo por sus raíces, entonces resultó un poco contradictorio la declaración que dio al diario español ‘El País’, sobre lo que está sucediendo en México con temas de violencia y desigualdad: “Estoy extremadamente a favor de los derechos humanos, del derecho a poder ser quien se quiera ser. México es una sociedad…’mamá voy a decir algo horrible, no te enojes, México es una sociedad extremadamente machista, pero un machismo que está en la sangre de los mexicanos. Y a mí se me hace supermal”, comentó.

¿La gente se le va a la yugular a Ángela Aguilar por su comentario a los mexicanos? En la noticia de Univisión, los comentarios por las palabras polémicas de Ángela Aguilar no se hicieron esperar y mucha gente no vio con buenos ojos, lo que la hija de Pepe Aguilar declaró: “Pobre niña cree que todo lo que hay a su alrededor es dinero….quisiera…si esta gente machista como nos llama no asistiera a ninguno de sus conciertos…”, “En pocas palabras, está hablando al mundo, lo que ella vive”. Más personas comentaron: “No generalices a ver cómo te va con tus hermanos y padre tú que perteneces al medio del espectáculo”, “Lo que es ser una escuincla mimada, nacida y criada en otro país. El machismo NO se trae en la sangre, eso es como todo, una opción y es educativo”, “Su abuelo era así o que? Su padre es machista o por qué generaliza.? Es triste utilizar algo de fama para decir cualquier cosa”.

Los mexicanos se enojan por palabras de Ángela Aguilar Un centenar de comentarios aparecieron en el Facebook de Univisión ante la tremenda noticia de Ángela Aguilar indignados por lo que dijo la hija de Pepe Aguilar: “Tú no eres mexicana así que vaya a meter las narices a su país gringa”, “Esta niña no sabe ni que, apenas va creciendo y opina de esa manera que tristeza, deberías enfocarte más en otras cosas que abrir la boca sin saber”. “Lo dice la niña que en los aeropuertos, siente que no la merece ni el piso? Jajaja eduquen a sus hijos bien”, “Es lo que habrá sufrido ella”, “Bueno si habla de el machismo y dice que está en la sangre de los mexicanos entonces quiere decir que ha sufrido de eso en su propia casa”, “Que sabe esa niña de la vida. Si su papá la tiene en una burbuja de cristal”, “Empezando por su abuelo”, “Como su abuelo”, le llovieron reacciones a sus palabras.

La hija de Pepe Aguilar ¿es feminista? No duda en hacerlo saber En pleno Día Internacional de las Mujeres, el portal Milenio compartió una noticia sobre las frases que ha dejado Ángela Aguilar en su muro de Instagram con motivo de la lucha por los derechos de las féminas, lo que sin duda la deja como una clara feminista y orgullosa de aportar lo que pueda: “Well behaved women don’t make history (Las mujeres bien portadas no hacen historia)”, es una de las frases que dejó en una fotografía alusiva al 8 de marzo; hace dos años en una premiación, no se quedó con las ganas de alzar la voz a favor de las mujeres: “Hoy en nombre de toda nuestras muertas nos toca la tarea de unirnos, pensar en otro tipo de feminismo, unirnos en una sola voz que cruce ciudades y selvas para que nunca más se nos asesine ni se nos viole (…) esto es por Ingrid, Fátima…”, comentó en aquél tiempo.

“Yo no tiraría odio a una mujer”, resaltó en una entrevista Luego de la ruptura de Belinda y Christian Nodal, diversos medios apuntaron que Ángela Aguilar estaba feliz de eso y que apoyaba a la ex novia del cantante de regional mexicano con quien hizo un dueto, sin embargo, en el aeropuerto, ella desmintió dicha versión y aseguró: “Ustedes me conocen y saben lo feminista que soy, yo no tiraría odio a una mujer”, fueron las palabras que pronunció en claro mensaje para Belinda, con quien la intentaron enemistar, haciendo creer que Ángela Aguilar había escrito un piropo a la ex novia de Nodal para ‘darle golpe bajo’ a la mexicana-española.