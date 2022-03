También las ambulancias arribaron al lugar y no se conoce cuantas personas se encuentren recibiendo cuidados; al momento, los peritos se encuentran en AIFA, recopilando las pruebas necesarias. Al igual, se conoce que arribó el forense para recoger el cuerpo del empleador que quedó bajo los escombros de la trabe fractura. Archivado como: Desplome Aeropuerto México

¿Ayudarán a la víctima?

En el comunicado emitido por la Empresa Aleatica, dieron a conocer que después del accidente de este sábado, se solicitó el apoyo de autoridades de protección civil y de gobierno para activar protocolos de seguridad. Además, confirmaron que uno de los trabajadores de una empresa contratista perdió la vida, por lo que empezarán las investigaciones sobre las causas del accidente.

La empresa, también reiteró su apoyo con la familia del hombre que murió y dieron sus condolencias. Por el momento, no se conoce si hay más heridos y en el comunicado no se mencionaron las supuestas seis personas que resultaron heridas; las autoridades mexicanas, no han dado información precisa sobre los hechos ocurridos.