En las primeras horas de este día, y a punto de iniciar el fin de semana, se confirma triste noticia en redes sociales: muere integrante del programa Despierta América de Univisión y las condolencias no se hacen esperar ante este inesperado acontecimiento.

“Gracias por compartir con tu familia de Despierta América tu talento Dani, eres grande y te mandamos mucha luz. Que descanses en paz y que Dios te tenga en su gloria”. Las actrices Giselle Blondet y Malillany Marín, la periodista Lindsay Casinelli y el empresario español Colate, ex de Paulina Rubio, se unieron a las condolencias.

Hasta el momento, el único conductor del programa Despierta América que ha reaccionado al sensible fallecimiento de Daniel es Raúl González, quien decidió utilizar una imagen en color negro, en su totalidad, a manera de duelo por esta noticia.

A unos días de cumplir 38 años de edad, el Chef Yisus sufrió uno de los golpes más fuertes que ha recibido en su vida, la muerte de su mamá, doña Gloria, a quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales: “Fuiste y serás siempre mi bastón, mi alimento, mi motor, la mujer de mi vida. No te fue suficiente traerme a la vida, sino que también me entregaste la tuya”.

En otro fragmento de este texto, Jesús Díaz compartió que él y su mamá hicieron un gran equipo, ya que mientras él manejaba, ella no lo hacía, además de que doña Gloria cocinaba grasoso y el Chef Yisus cocinaba sano: “Tú llorabas y yo reía, tú caminabas y yo corría, no las ganamos todas, pero al final fuimos campeones”.

Sin entrar en más detalles sobre las causas de su fallecimiento, el Chef Yisus expresó que su mamá, doña Gloria, le enseñó todo con ejemplos, pero sus palabras y escritos jamás faltaron: “Hago todo pensando en ti por que así todo me sale mejor. Gracias por nunca separarte, por venir siempre conmigo sin importar a quien o que dejabas atrás, manteniendo la distancia que fuera necesaria, pero siempre ahí atenta y responsable de cualquier resbalón”.

“¿No creen que están bien 5 días?”, “No los veo entre semana, menos el domingo”, “Da igual, al cabo que ni veo esto”, “Metan programaciones diferentes, no de lo mismo”, “Uy no, qué aburrido”, “Deberían hacer una limpieza del elenco y poner figuras nuevas”, “Ni ellos se creen de estar felices, de trabajar en domingo”, se puede leer en más comentarios.

No pasó mucho tiempo para que se dieran las reacciones a este inesperado anuncio del programa Despierta América: “No los veo de lunes a viernes, menos el domingo”, “Gran noticia. Sí, contentísimos porque van a trabajar en domingo, si como no”.

“Univisión aburre los fines de semana”

Por su parte, una usuaria compartió un contundente mensaje: “Por un lado bien porque Univisión los fines de semana no tiene nada interesante qué ver y por el otro espero que traigan algo diferente, nuevos segmentos, no sé!!! Busquen de los programas viejos y saquen cosas porque la verdad Univisión aburre los fines de semana. Si no es La Rosa de Guadalupe, es futbol, ya ni películas dan”.

Las críticas seguían haciéndose presentes: “Eso está muy bien, pero debería de ser con conductores diferentes, algo como más jovial, ya que verlos a ustedes ya todos los días como que no”, “Ojalá, pero con otros conductores, porque ustedes ya todos aburren, menos Satcha”.