En el transcurso de estos días no ha podido evitar estar triste tras la pérdida de un familiar al que estaba demasiado unida. Sus perros, con los que habita y comparte su día a día, fueron protagonistas de un video que posteó en su cuenta personal de Instagram, pero dentro de la grabación faltaba uno a quien siempre presume con tanto amor.

María Antonieta Collins siempre levanta la alegría cada domingo en las transmisiones de ‘Despierta América’ con su fuerza y buena vibra, pero lamentablemente no todo son cosas positivas para la periodista, pues compartió una dolorosa noticia sobre su familia y aquí tenemos los detalles.

Presentadora Despierta América luto. Una vez más el mundo del espectáculo recibe una triste noticia, para los famosos no todo es color de rosa, pues también atraviesan situaciones muy criticas y dolorosas en el transcurso de su vida y este caso no es la excepción, pues la periodista hispana de ‘Despierta América’ María Antonieta Collins está pasando un proceso fuerte.

En el video ella expresa lo siguiente: “Me están viendo que mamá está haciendo ejercicio… Andamos tristes y mañana les voy a comentar por qué, cuando ya tenga fuerza. Alguien ya no está aquí en la casa y me duele el alma pero bueno, aquí estamos”, comenzó explicando.

“¡Buenos días! He pasado unos meses difíciles”, arrancaba su mensaje en Instagram junto a una emotiva grabación que realizó. “Estoy triste por alguien que pronto les contaré quién es quien ya no está aquí”, escribió a través de su cuenta ante sus miles de seguidores.

De acuerdo con People en Español, sus más grandes y fieles seguidores quienes siempre están pendientes de ella, no tardaron en reaccionar y plasmar sus comentarios en donde adivinaron de quién se trataba. “Batman”, escribió una de las personas que siguen la cuenta de María Antonieta, por lo que de inmediato ella respondió: “Sí”.

María Antonieta Collins muestra gran amor por los animales

Lamentablemente ese minino ya no está con su familia perruna y gatuna que habita con ella. Es momento que la presentadora no ha dado detalles del por qué ya no se encuentra en vida, pero sin duda lo hará cuando recobre fuerzas tal como lo dijo en su video. Defensora y cuidadora absoluta de los animales y sus derechos, María Antonieta es también inspiración en este sentido, pues muchos de sus seguidores admiran esa nobleza de la conductora.