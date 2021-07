“No te puedo negar que me siento muy triste en este momento, pero me alivia pensar que ya descansas. Fue una larga batalla la que peleaste, con una valentía que jamás había visto en nadie. Por eso siempre fuiste, eres y serás mi héroe de carne y hueso. Mis condolencias para tu madre y hermanos, para tu esposa y tus hermosos hijos”, se puede leer en esta publicación, a la que reaccionó la reconocida periodista Luz María Doria.

En su cuenta de Instagram , la usuaria Boquita compartió una imagen junto a Daniel, a quien le dedicó un emotivo mensaje: “Mi Danny amado, hace apenas 1 mes, para tu cumpleaños, le pedí a Dios que te regalara el milagro de sanarte… Hoy te nos has ido pero sólo físicamente, porque tú bondad, tu amabilidad, tu humor hasta en los momentos más difíciles permanecerá en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de trabajar contigo y conocerte”.

Autora de La mujer de mis sueños, Tu momento estelar y El arte de no quedarte con las ganas, la reconocida periodista Luz María Doria lamentó la muerte de Daniel, integrante de Despierta América, y le dedicó unas palabras a las que reaccionaron, entre otros, los periodistas Tony Dandrades y Lourdes Stephen, así como Chiqui Delgado, novia de Jorge Ramos, y la conductora mexicana Karla Martínez.

Jorge Curbelo, quien trabaja “para el mejor show de televisión”, fue la primer persona que dio a conocer el sensible fallecimiento de Daniel e incluso la cuenta oficial de Instagram de Despierta América retomó su publicación para darle el último adiós.

“Hoy despierto con la triste noticia. Te fuiste, Dave. Tu cuerpo no aguantó las complicaciones por el COVID-19. Qué dolor, mi pana. Que Dios te tenga en su gloria, que te reciba en sus brazos. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Volveremos a encontrarnos. Un abrazo al alma, pana Dave”.

Daniel Sarcos expresa su “más sincero pésame”

Daniel Sarcos, presentador venezolano, comentó que a finales del año pasado estaba grabando el primer capítulo de la segunda temporada de La guerra de los sexos, y que en medio de la grabación, llegó Dave Capella, quien le dijo unas palabras muy halagadoras.

“Hoy me entero que Dave Capella no pudo superar las complicaciones de salud causadas por el COVID-19. Aunque prácticamente no lo conocí, siento mucho su partida. A sus amigos, familiares, allegados y fans, mi más sincero pésame”.