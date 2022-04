El chef Yisus se puso nervioso y su reacción lo delató

Al darse cuenta de lo que le sucedía a Karla Martínez, el chef Yisus comenzó a reírse y aseguró que todo se trataba de una broma, mientras las cámaras del show grababan todo sin irse a comercial: “Mentira… no no, esto es de los inocentes, yo sabía que me iban a tirar, no no no, no puede ser…”, dijo el chef riéndose.

Pero para su mala fortuna, el terror de la conductora de Despierta América se apoderó de todos y Raúl González no sabía qué hacer cuando de pronto entraron Francisca Lachapel y otra conductora pidiendo agua para Karla Martínez quien no paraba de toser y una de ellas mandó a pausa comercial, pero no sucedió.