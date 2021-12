Francisca Lachapel ¿se va de Despierta América? Ante el inesperado anuncio de que la conductora Maity Interiano saldrá de la emisión matutina , más no de Univisión, pues se le asignará otro espacio, ahora se encienden las alarmas para la ex reina de belleza que recién se acaba de convertir en mamá del bebé Gennaro.

“¿Universo me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Estoy muy feliz de contarles que vuelvo a conectar con una de mis más grandes pasiones, la actuación. Pronto podrán ver este serie @liosdefamilia que grabé en mi país con grandes talentos de mi tierra. Gracias @zumayacordero y @caribbeancinemasrd por la oportunidad. Me divertí muchísimo. ¡Vamos por más!”, escribió en la foto donde aparece muy guapa con un vestido en marrón y azul con la claqueta de la serie en sus manos.

Y es que después de convertirse en mamá, Francisca Lachapel se ha adentrado en una nueva etapa de vida y al cumplir ese anhelo de casarse y ser madre, también busca darse espacio en el aspecto profesional, no sólo como conductora, sino ahora como actriz, algo que siempre quiso y parece se le cumplirá de nuevo.

¿Ya no quiere ser conductora de Despierta América?

¿La gente quiere que Francisca Lachapel se vaya de Despierta América?

Además de felicitaciones, Francisca Lachapel recibió críticas por querer actuar y varias personas se ensañaron con ella por querer ser actriz: “Dios mío ya cualquiera puede actuar y cantar en estos días. Francisca ya hasta actriz”, “Con razón esas películas no la pegan”, “Por eso no pegan esos proyectos”, “Por favor renuncia ya no agradas en la tv”.

Y es que desde que ‘desapareció’ de Despierta América para vivir sus últimas semanas de embarazo, la gente comenzó a pedir la cabeza de Francisca Lachapel pues consideraban que ‘ya no hacía falta’ en el programa: “En serio esta mujer actúa? Actúa pero como payasa su mejor papel”, “En esta foto se parece a Apocalipto sí ese sería su papel ya no usaría disfraz”, “Asquerosa!”, “Pobre panchueca ya no halla que inventar, esa señora PANCHA”.