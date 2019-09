Página

Ana Patricia Gámez salió de Despierta América hace semanas y ahora fue rechazada por la gente

En unos días, la presentadora conducirá el programa Enamorándonos USA

Los comentarios para Ana Patricia fueron por un video promocionando el nuevo show

En unos días, se estrenará en Estados Unidos, la versión del programa Enamorándonos que tanto éxito ha tenido en países como Turquía y México, los conductores Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez se encuentran en promoción, pero la gente rechazó a la ex presentadora de Despierta América.

Para buscar nuevos proyectos y pasar más tiempo con su familia, Ana Patricia Gámez decidió abandonar hace semanas el programa de Despierta América, y aunque mucha gente aseguró que el show matutino perdió frescura ante la ausencia de la presentadora, ahora en su nuevo proyecto de Enamorándonos, las cosas no podrían salirle bien.

Y es que a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de Despierta América, los comentarios de las personas para Ana Patricia, demuestran que no están interesados en verla de nuevo.

“¿Cómo se enamoró @anapatriciatv de su esposo Luis? Conoce esta y más historias de amor antes del estreno de Enamorandonos USA este 8 de septiembre por Univisión”, fue lo que se puede leer en el mensaje del video, en el que Ana Patricia Gámez cuenta la divertida historia de cómo surgió el amor con su esposo, como parte de la promoción de su nuevo programa.

“Luis y yo nos conocimos en casa de su hermana Karla Martínez, la verdad me atrajo muchísimo. El primer beso, qué vergüenza… él se me acerca y yo pienso que me va a dar un beso, pero no, era para decirme algo y yo le doy el beso, entonces fue un momento incómodo…”, se escucha diciendo apenada a la exconductora de Despierta América.

Pero Ana Patricia Gámez no imaginó los duros comentarios de rechazo que recibiría.