“Que porque le tengo tanto cariño a @RafaAraneda porque además de ser un gran compañero de trabajo se ha convertido en un gran amigo, no solo he reído a carcajadas con él en @EnamorandonosUsa también he llorado en su hombro antes de salir al aire en los días difíciles cuando recuerdo a mi Papá y con su forma peculiar me ayuda a mejorar mi ánimo. Les comparto un episodio muy especial de nuestra charla en mi Podcast Ana Patricia Sin Filtro en esta nuestra última semana antes de finalizar temporada”, escribió.

La ex presentadora vive aún con la pena de la muerte de su padre

Juan Francisco Gámez López, nombre del padre de Ana Patricia Gámez, vivió desde marzo de 1953 hasta junio de 2020 y en su tumba, la mexicana captó un epitafio sorprendente: “No me he muerto, sólo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquél que no tiene esperanza. No he muerto: Aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que besará sus rostros, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, seré una página bonita de su historia. Perdón a todos, tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles… No he muerto, sólo me fui antes”, recuerdo de su esposa, hijas y nietos, se lee en el epitafio del papá de Ana Patricia Gámez.

Antes de que la ex presentadora de Enamorándonos compartiera las fotos de la tumba de su papá, también había dejado una bella foto junto a él frente al mar, felicitándolo por el Día del Padre, con el siguiente mensaje: “Mi Papá es la estrella más bonita que brilla en el Cielo”. “Hoy en su día solo lo puedo recordar , no lo puedo abrazar, ni darle un regalo. No quiero recordar su último día del Padre con vida porque no la estaba pasando bien, tengo tantos hermosos momentos con Él y me quedo con eso, por mi viejo fue un gran Padre!”, escribió Ana Patricia Gámez.