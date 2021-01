Anuncian más despidos en Univisión y a través de las redes sociales, seguidores piden la cabeza de Jorge Ramos

Entre los despedidos se encuentran la periodista cubana Alina Mayo Azze

“Hoy anunciamos algunos cambios importantes en la estructura de la compañía”

Despidos Univisión Jorge Ramos. Continúan los despidos en la cadena de Univisión, así lo informó a través de las redes sociales el periodista de Chisme No Like, Javier Ceriani, donde sus seguidores piden que también corran a Jorge Ramos.

Fue en su cuenta de Instagram donde él compartió la noticia, donde se ve que los primeros sacrificados son Esteban Creste, Alina Mayo Azze y Renzo Heredia.

Esto ocurrió ya que la cadena tuvo varios cambios entre esos los de propietarios, que provocaron que gente que ha estado trabajando por varios años, fueran despedidos.

Tal es el caso de la cubana Alina Mayo Azze, quien llevaba trabajando para Univisión como presentadora del noticiero de Miami, desde el año de 1991, ella fue una de las afectadas, según People en Español.

Seguidores esperan que corran a Jorge Ramos

En la imagen compartida por Javier, varios internautas comentaron la publicación, en donde se puede observar que algunos piden la cabeza del periodista Ramos.

En los comentarios un usuarios dejo esta pregunta: “¿Jorge Ramos para cuando ?”, a lo que inmediatamente le respondieron otros internautas: “él tendrá contrato indefinido como muchos en ese canal.”, “Maria Celeste era intocable en Telemundo y mira como la despidieron”.

“Al que deben de soplar es al Jorge Ramos, no eso no lo sacan son unos cómplices de lo que está pasando desinformando al pueblo pero ya le llegará su hora”, dijo otra persona que no quiere al mexicano.

Algunos seguidores llamaron al periodista mexicano un sucio: “Que corran a Jorge Ramos, ese viejo sucio”.