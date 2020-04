Los despidos por coronavirus siguen aumentando cada día y ahora fueron la compañía Trump Miami Resorts Management y Best Buy las que anunciaron que miles se quedarán sin empleo.

La compañía Trump Miami Resorts Management notificó a las autoridades de Florida que unos 560 trabajadores del complejo hotelero y golfístico que posee en Doral, en el condado de Miami-Dade, han sido o van a ser suspendidos de empleo y sueldo debido al cierre del establecimiento por las medidas tomadas por el COVID-19.

La medida es de carácter temporal, según las notificaciones enviadas por la organización empresarial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las autoridades del Departamento de Oportunidad Económica de Florida y del condado Miami-Dade.

Medios locales publican copias de la carta firmada por Al Linares, director de Recursos Humanos de Trump Miami Resorts Management.

El Trump National Doral está temporalmente cerrado como el resto de instalaciones hoteleras en Miami-Dade y otras zonas de Florida debido a la pandemia del COVID-19, que ha afectado a más de 22 mil personas en el estado, de las cuales casi 600 han muerto, según las últimas cifras oficiales.

Solo el personal esencial sigue trabajando, de acuerdo con la notificación.

Trump Miami Resorts Management señala que ya ha avisado a los trabajadores que han sido suspendidos de empleo y sueldo o despedidos temporalmente, en su mayoría en puestos gastronómicos, hoteleros o del golf, y que ninguno de ellos tiene afiliación sindical.

La empresa hace hincapié en la naturaleza “repentina, dramática e imprevista” de la “calamidad” del COVID-19, que llevó a las órdenes de reducir o parar las actividades de negocios en Florida, como la razón de estas medidas de carácter laboral.

