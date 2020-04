Despidos por coronavirus. El Concejo de Los Ángeles aprobó este miércoles una propuesta que busca proteger a los trabajadores que han perdido su empleo y darles prioridad de reintegro cuando se reinicien las actividades de sus empresas, con el fin de evitar que sean reemplazados por empleados más jóvenes y/o con menos salario.

La iniciativa propuesta por la presidenta del Concejo, Nury Martínez, fue aprobada por unanimidad y requiere que cuando reabran sus puertas, los negocios de hostelería, instalaciones para eventos y otros como centros comerciales, ofrezcan los trabajos a quienes fueron despedidos a causa de la orden de cierre por el coronavirus.

Así, empleados de limpieza, amas de llaves, personas de mantenimiento y similares que trabajaban en empresas como hoteles, aeropuertos y estadios al empezar la pandemia, deberán ser los primeros llamados cuando se levante la orden de cierre.

“Esto es lo justo para hacer”, dijo Nury Martínez, al explicar que la ordenanza ampliará los derechos de los trabajadores y es una muestra del compromiso de volver a la normalidad.

La medida aplica a instalaciones con capacidad superior a mil asientos, hoteles con 50 o más habitaciones y negocios comerciales o fábricas que emplean al menos 25 trabajadores de limpieza, mantenimiento o seguridad.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, manifestó previamente que firmaría la ordenanza, que no rige para los trabajadores sindicalizados que ya tengan cláusula de retención de empleo.

Diferentes organizaciones como la Cámara de Comercio de Los Ángeles y el Consejo Legal de Empleo de California se han opuesto a la medida, por considerar que restringe las decisiones de los empleadores para el inicio de actividades.

Según argumentó el Consejo Legal de Empleo de California en una comunicación enviada al Concejo, la norma viola leyes estatales y federales y obstaculiza la capacidad de recuperación de los negocios tras las enormes pérdidas causadas por la pandemia.

No obstante, Dania Minassian, abogada de la ciudad de Los Ángeles, aseguró que algunos aspectos de la medida que no están suficientemente claros serán específicamente reglamentados.

“Vamos a preparar reglas y obligaciones acerca de la capacitación, la contratación y la antigüedad”, aseguró Minassian durante la sesión virtual del Concejo angelino este miércoles.

Según datos de la Asociación Estadounidense de Alojamiento y Hotelería, cerca del 70 % de todos los empleados de los hoteles del país han sido despedidos o suspendidos a causa del COVID-19 y un 80 por ciento de las habitaciones de los hoteles permanecen vacías.

El anuncio de la medida contra despidos por coronavirus se da al tiempo en que el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció que todos los residentes del condado ahora pueden obtener pruebas gratuitas de coronavirus en sitios administrados por la ciudad.

Hasta ahora, solo los residentes con síntomas, así como los trabajadores esenciales y aquellos en entornos institucionales como hogares de ancianos podían ser evaluados, reportó el diario Los Angeles Times.

