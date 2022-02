La cantante hispana lanzó el peor mensaje para “El Gordo y la Flaca”

¿Saldrán de Univisión los exitosos periodistas?

Noelia se va contra los ‘chismosos’ Noelia anuncia despido y manda ‘advertencia’ a Raúl de Molina y Lili Estefan. Los rumores y escándalos no paran en Univisión, y ahora que se ha confirmado el despido de una importante figura del mundo del espectáculo hispano Noelia celebró y mandó fuerte mensaje a “El Gordo y la Flaca”. “Bravo, Bravo, Bravo. Por fin se va uno de estos personajes que solo utilizo una prestigiada publicación para publicitar a sus amigos y servir de ‘afil’ de los intereses de unos pocos”, dijo la cantante Noelia en su cuenta oficial de Instagram, donde además compartió una foto del ‘villano’ que fue despedido , según ella. Noelia celebra despido de figura del espectáculo ¿De dónde salió tanta saña? La cantante explicó con sus palabras el gran ‘daño’ que el hombre le hacía al mundo del espectáculo. “TIEMPO DE CAMBIOS. Se va el hombre que por sus hue**** decidía quien era “bello”, aplastó a cuanta gente le dio la gana. Había muchos artistas bellos por dentro que para el eran feos”, apuntó. La publicación alcanzó más de 3 mil likes al momento de la revisión por MundoHispánico. Los comentarios de los seguidores de Noelia no se hicieron esperar tras anuncian el despido en el mundo del ‘chisme’. “Jamás debiste haber estado en el medio del espectáculo”, dijo la cantante.

Lanza ‘advertencia’ para Raúl de Molina y Lili Estefan “#Atodoslosquenosonlesllegasudia”, escribió con tono de celebración la cantante hispana. Sin embargo, tras anunciar el despido de Armando Correa, redactor y editor en jefe de la revista People en Español. El anuncio se da en medio de los rumores de despidos en Univisión. La cantante no desaprovechó la publicación para mandar serio mensaje y ‘advertencia’ al “El Gordo”, Raúl de Molina y “La Flaca”, Lili Estefan, quiénes se han visto envueltos en una serie de escándalos en los últimos meses sobre su programa y la aparente salida de los conductores de la televisora.

“Otros dos de la misma pandilla” “OJALA Y PRONTO SE VAYAN TAMBIEN, RAUL Y LILI… otros dos de la misma pandilla”, escribió Noelia en su cuenta oficial de Instagram. El mensaje de inmediato provocó un aluvión de mensajes de apoyo y felicitaciones. ¿El público ya no quiere a “El Gordo y La Flaca”? “Bien dicho mujer”, “Bravo Noelia, nadie lo dice mejor que tú”, “Siempre he dicho, no vean esos programas de chimes no influyen nada en tu vida”, “Todo tiene su tiempo!! Y eso llega… pronto lo veremos”, fueron algunos de los comentarios que cientos de usuarios dejaron en la explosiva publicación.

“Este negocio debe cambiar, renovarse y con verdaderos profesionales” Pero la cantante hispana no terminó ahí, por qué Noelia continuó atacando a los presentadores de espectáculos. “Este negocio debe cambiar, renovarse y con verdaderos profesionales, no payasos ni artistas frustrados que aplastan a los verdaderos talentos como una venganza a lo que no pudieron ser”, dijo. “Es bueno decir las cosas como son… Es tiempo dejar de pensar en el qué dirán o cómo lo tomarán. Que se vaya quien se tenga que ir y que vengan los que merecen esos puestos”, “¡Fuertes declaraciones! No se quien es ese tipo, pero si era como dices, pues que bueno que se fue”, son otros comentarios que se podían leer en la publicación.

¿Qué dice Raúl de Molina ante los rumores de su despido? Tras los fuertes rumores de que habían despedido a Raúl de Molina ha regresado al programa dando una fuerte e inesperada declaración ante miles de familias hispanas que disfrutan del programa transmitido por Univisión. ¿Será que quiere asegurar su lugar en la empresa. A su regreso, “El Gordo” soltó una bomba qué poco esperaban. “Por años se habló Lili, tú lo sabes, aquí de que los dos estaban separados… Que si estaban separados, que si volvían, que si después volvieron que si no y esto es una situación que ya lleva hace casi 14, 15, no sé, atrás no sé…”, dijo el presentador hispano.

Raúl de Molina confirma lo que todos temían “¡Que lastima que ahora de verdad se están separando!”, dijo Raúl de Molina durante su primera aparición en el programa tras los rumores de su despido. Tras la declaración, Lili Estefan ‘saltó’ y deje confundidos a todos. “No sé si es de verdad… Nadie ha confirmado nada”, dijo la hispana. “Esto es algo que él puso, quitó y nadie ha confirmado nada”, dijo Estefan sobre la también escandalosa y supuesta, separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Esta ‘bomba’ sobre una de las parejas latinas más famosas de la actualidad, ¿pudiera ser la forma en que Raúl de Molina asegura su puesto?

Dan a conocer la ‘poderosa’ razón por la que supuestamente ya no quieren a Raúl de Molina Y es que, los rumores del despido del presentador de “El Gordo y La Flaca” comenzaron cuándo la empresa anunció su fusión con Televisa, una de las televisoras más grandes de México y el mundo. De acuerdo con el periodista Argentino, Javier Ceriani, los cambios en las empresas provocarían los despidos. Ceriani aseguró que Televisa ya no quiere pagar el ‘alto’ sueldo de Raúl de Molina, por lo qué el presentador podría salir de la cadena hispana. Incluso se llegó a decir que el famoso conductor estaría en pláticas con Telemundo para un programa en la principal competencia de Univisión.

“El Gordo” no es el único en riesgo de despido, según los rumores Jorge Ramos, Lili Estefan y Raúl de Molina, son quienes, según Ceriani, tienen los sueldo más altos de la televisora. “Tres presupuestos que podrían generarle a miles de mexicanos trabajo”, aseguró el argentino que después explicó a fondo la ‘poderosa’ razón por la que estos personajes podrían dejar Univisión. “Televisa está entrando y no los quiere”, aseguró el presentador hispano. “El Gordo sabe que los Televisa no lo quieren”. Ante los rumores, es necesario recordar que recientemente se han dado varios ‘cambios’ en la televisora hispana. No fue hace mucho cuando Jorge Ramos anunció la salida de una colaboradora de Univisión.

¿Lili Estefan también sería despedida? “Con Teresa Rodríguez. Este fue su último noticiero hoy en Univision”, dijo Ramos en un emotivo mensaje en Instagram. Además, la presentadora de “El Gordo y la Flaca” ha tenido que lidiar con todo el ‘escándalo’ tras los rumores de desaparición de Raúl de Molina. La periodista se contradijo en varias ocasiones sobre lo que pasaba con su compañero del exitoso programa de Univisión. Según Ceriani, la hispana primero dijo que “El Gordo” tenía un día libre, después no habló del tema. Con el paso de los días y la presión constante de todos, volvió a decir que Raúl de Molina estaba de vacaciones, algo que también ha afirmado el conductor de Univisión, pero que Ceriani no cree. Archivado como: Despido Raúl de Molina