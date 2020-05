En medio de las protestas por la muerte de George Floyd -un afroamericano, a manos del oficial blanco Derek Chauvin- se da a conocer la noticia de que despiden a dos policías de Atlanta por órdenes de la alcaldesa Keisha Lance Bottoms, según dio a conocer la agencia AP.

Además otros tres fueron colocados en labores de oficina por el uso excesivo de la fuerza en un arresto durante las protestas, dijo el domingo la alcaldesa de Atlanta.

En una conferencia de prensa, la alcaldesa Keisha Lance Bottoms dijo que ella y la jefa policial Erika Shields tomaron la decisión después de revisar las tomas captadas por la cámara corporal de un incidente el sábado por la noche que fue publicado en línea y en las noticias locales.

Rush to punish. Quick to arrest on what charge. Now, 2 gone and 3 on desk duty while the chief decides what discipline to administer. https://t.co/kukKkew9Lr

— Margaret Robinson (@mlaverne) June 1, 2020