Despiden a empleados de Little Caesars por dibujar esvástica en pizza

Un par de empleados de la cadena de pizzerías Little Caesars fueron despedidos por dibujar una esvástica en una pizza.

Una broma que pudo haber parecido graciosa para el cocinero, en realidad no lo fue para los clientes.

Misty Laska denunció a través de las redes sociales su experiencia en el Little Caesars de Smith Road en Brook Park, en Ohio.

El esposo de Misty pasó el sábado a recoger una pizza para comer en casa y cuando abrieron la caja se sorprendieron con lo que encontraron.

Quien preparó la pizza decidió ‘decorarla’ con una esvástica hacia atrás dibujada con pepperonis.

Misty y Jason Laska se sintieron decepcionados con lo ocurrido y decidieron publicarlo en Twitter.

“Entonces mi esposo se detuvo en #LittleCaesars por comida rápida, ¡el esposo trae esto a casa! Estoy realmente decepcionada. ¡Esto es realmente triste y perturbador y nada divertido! ¡Estas no son bromas graciosas y no deberían hacerse, punto y en horario de trabajo!”, escribió molesta la cliente junto a la foto de la pizza.

Ante el descubrimiento de Misty Laska y su crítica pública en Twitter, algunos seguidores le respondieron en señal de apoyo.

“Wow eso es muy triste. Lamento que hayas experimentado esto.”, “Misty … estoy totalmente de acuerdo contigo. Me encanta Little Caesar’s, pero esta pizza definitivamente no es profesional y es absolutamente inaceptable para la marca. Lamento que te haya pasado.”, comentaron.

Uno de ellos incluso digo “@Little Caesars debe investigar de inmediato!”, y en efecto, eso fue lo que hizo la empresa.

Después de conocerse el incidente, dos empleados de Little Caesars fueron despedidos, según informó CBS.

Little Caesar Enterprises manifestó en una entrevista a WOIO-TV que tienen “tolerancia cero para el racismo y la discriminación en cualquier forma, y ​​estos empleados de la tienda de franquicia fueron despedidos de inmediato. Estamos profundamente decepcionados de que esto haya sucedido, ya que esta conducta está completamente en contra de nuestros valores”.

Ex empleado de Little Caesars denuncia algo asqueroso en la tienda

Un exempleado de la cadena de pizzerías Little Caesars denuncia hecho asqueroso que involucra ratas paseando por el establecimiento.

Se trata de Stephen Estrada, quien trabajaba como gerente en uno de los restaurantes ubicado en Nogalitos, al sur de San Antonio, Texas; pero ante tan indignantes condiciones decidió retirarse.

El hombre publicó a través de su cuenta de Facebook una serie de fotografías que muestran ratas dentro de un envase de salsa para pizza, hurgando en la basura o paseando por diversas áreas de la cocina.

Estrada aseguró que la cadena Little Caesars, para la que trabajó por 5 meses, no hizo nada para solucionar el problema.