Un empleado de la Oficina del Alguacil del condado de Chatham, que abarca el área metropolitana de Savannah al este de Georgia, fue finalmente despedido después de que trascendiera un vídeo en la red social Twitter donde hace comentarios racistas contra una mujer de origen hispano.

In america, i can speak FUCKING spanish if i want to pic.twitter.com/a6F93RftAR

— Cristina Riofrio (@cristinariofri3) September 22, 2019