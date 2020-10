Desmienten al médico de Trump. Una persona familiarizada con la condición del presidente dijo que su salud es preocupante, según AP

La agencia de noticias reveló también que el presidente recibió oxígeno en la Casa Blanca, poco antes de ser trasladado al hospital militar Walter Reed, donde permanece hospitalizado

El médico de Trump, el doctor Sean Conley, evadió preguntas sobre si el presidente ha recibido o no oxígeno

Desmienten al médico de Trump. El médico del presidente Donald Trump retrató este sábado una imagen optimista de la salud del presidente mientras permanece hospitalizado “por precaución” tras dar positivo al coronavirus.

Pero esa evaluación fue inmediatamente contradicha por una persona familiarizada con la condición de Trump, quien dijo que la situación había sido muy preocupante, informa The Associated Press.

Incluso la conferencia de prensa más soleada que ha vivido el comandante de la Marina, el doctor Sean Conley y otros médicos del Centro Médico Walter Reed, generó más preguntas de las que respondió, incluso sobre si el presidente alguna vez requirió oxígeno suplementario y exactamente cuándo se enfermó.

El viernes, el presidente Trump recibió oxígeno suplementario en la Casa Blanca horas después de ser diagnosticado con COVID-19 y antes de ser trasladado al hospital militar.

Una persona familiarizada con la condición de Trump confirmó que Trump recibió oxígeno en la Casa Blanca, luego de que el doctor Conley eludiera la pregunta en la conferencia de prensa el sábado. Conley dijo que a Trump no se le administró oxígeno el jueves ni desde que era paciente en el Centro Médico Walter Reed.

Sin embargo, según una persona familiarizada con la condición de Trump, algunos de los signos vitales de Trump durante las últimas 24 horas fueron “muy preocupantes”.

La persona, que no estaba autorizada para hablar públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijo que las próximas 48 horas serán críticas en términos de su atención.

