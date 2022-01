“Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes pero desgraciadamente no estoy bien”, fue lo que comienza diciendo Paquita la del Barrio tratando de acomodarse en la cama para levantarse y poder hablar mejor.

Paquita la del Barrio pide perdón

“Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo, me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado”, manifestó Paquita la del Barrio con aspecto desmejorado ante lo que le sucede.

Y es que también, la cantante tenía pactada una gira en conjunto con Lupita D’Alessio que tendrá que esperar hasta que se recupere completamente: “Entonces por esta discúlpenme, les pido mil disculpas, a la empresa, a todo el público de Moroleón, mil disculpas, espero en Dios que quede bien y para la ora ya estaré con ustedes, muchas gracias”, finalizó.