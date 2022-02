Más de 24 horas después del letal diluvio de la madrugada del martes, los sobrevivientes cavaban para encontrar a sus seres queridos. La fiscalía de Río de Janeiro señaló en un comunicado el miércoles en la noche que había recopilado una lista de 35 personas sin localizar, informó la agencia The Associated Press.

Rubens Bomtempo, alcalde de esta ciudad de influencia alemana enclavada en las montañas, no ofreció siquiera una estimación del número de desaparecidos ya que la operación de recuperación siguen en marcha. “Todavía no conocemos la magnitud de la catástrofe”, afirmó Bomtempo en una conferencia de prensa el miércoles. “Ha sido un día duro, un día difícil”.

“Solo podía oír a mi hermano gritar ‘¡Ayuda! ¡Dios mío!’”

“Solo podía oír a mi hermano gritar ‘¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dios mío!’”, contó una de las residentes, Rosilene Virginia, a The Associated Press mientras un hombre la consolaba. “Es muy triste ver a la gente pedir auxilio y no tener forma de ayudar, no poder hacer nada. Es desesperante, un sentimiento de pérdida enorme”.

La región montañosa ha vivido catástrofes similares en las últimas décadas, incluida una que causó más de 900 muertes. Desde entonces, Petrópolis presentó un plan para reducir el riesgo de deslaves, pero las obras han avanzado lentamente. Archivado como: deslaves en Brasil dejan decenas de muertos.