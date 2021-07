Deslave en Atami, Japón deja al menos dos muertos y más de 20 desaparecidos, luego de las intensas lluvias que se registran en el país nipón, lo que mantiene en alerta a las autoridades, de acuerdo a una publicación hecha en el portal de noticias de The Sun .

El gobierno acaba de anunciar que elementos de la milicia se unirán a las tareas de rescate en Atami luego del deslave, por lo que se tiene esperanza en que se encuentren a los desaparecidos, aunque no será una tarea nada fácil para ellos.

El funcionario dijo que más personas, probablemente 100, pudieran seguir desaparecidas, pero advirtió que los detalles no estaban claros aún. El funcionario, que habló a condición de preservar el anonimato, como es usual en la burocracia japonesa, subrayó que proseguían las operaciones intensas de rescate para encontrar sobrevivientes.

PODERIÓ DE LA NATURALEZA

El gobernador de Shizuoka, Heita Kawakatsu, dijo a reporteros que la Guardia Costera descubrió a dos personas que fueron arrastradas al mar por un deslave. Sus corazones no latían, pero dijo que no fueron declarados muertos oficialmente. No se revelaron otros detalles de su identidad.

“Ofrezco mis profundas condolencias a todos los que han sufrido”, dijo, antes de añadir que se estaban haciendo todos los esfuerzos para salvar vidas. Un video de NHK mostró un puente parcialmente derrumbado. Archivado como: Deslave en Japón