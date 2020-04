Desinfectar comida coronavirus. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) asegura a los consumidores de comida que no es necesario desinfectar los empaques de sus alimentos, por miedo a contraer el coronavirus, debido a algunas informaciones que establecen que el nuevo virus puede vivir en las superficies por horas, de acuerdo a lo que se publica en el portal de New York Post.

A través de un comunicado, la oficina de gobierno indicó que estudios recientes indican que “queremos asegurarles a los consumidores que en esta fecha no hay pruebas de comida o envases de alimentos humanos o animales ligados con la transmisión del coronavirus (Covid-19)”.

Y la FDA agregó de manera textual: “Causa males respiratorios este Covid-19 en específico y se contagia de persona a persona, muy diferente de los virus gastrointestinales o gastrointestinales provocados por los alimentos, como la hepatitis A que frecuentemente dañan a la gente por medio de comida sucia”.

Oh. Better wipe it down then. https://t.co/NsC14HDpxa via @nypost

— Austin Open The Economy Petersen (@AP4Liberty) April 18, 2020