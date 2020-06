Desinfectante para manos. Los bomberos lanzan advertencia de las consecuencias de dejar el ‘hand sanitizer’ adentro del carro

Exponer el producto al sol puede desatar fuego, alertan, debido al alto contenido de alcochol

Muestran fotos de las consecuencias

Desinfectante para manos. Un departamento de bomberos en Illinois lanzó advertencia a conductores de que no dejen desinfectante para manos (‘hand sanitizer’) adentro de sus carros. Si bien es prácticamente esencial tenerlo a la mano, las autoridades alertan que dejar una botella de ese producto, que contiene gran cantidad de alcochol, podría desatar un fuego.

En una publicación de Facebook, el Departamento de Bomberos de Waukegan mostró un contundente ejemplo: “El fuego parece ser causado por una pequeña botella de desinfectante para manos que el dueño dejó en el tablero (del auto)”.

El jefe de los bomberos de Waukegan, Steven Lenzi, dijo a la televisora Fox 35 News que la botella que dejó el conductor contenía 80% de alcochol y estaba directamente expuesta a los rayos del sol.

“Es frecuente en este momento tener desinfectante para manos en los automóviles. Este estaba sentado encima del tablero directamente al sol. El problema no tiene que ver tanto con el desinfectante sino con la exposición directa al sol”, dijo.

Según un video de abril de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, aunque el desinfectante para manos es ciertamente inflamable, aún requiere una fuente de ignición para que desate fuego. Y la Organización Mundial de la Salud (OMS), citando un estudio de 2007 que analizó décadas de uso de desinfectantes para manos en hospitales, dijo que los riesgos de incendio eran extremadamente raros: hubo un total de siete “incidentes de incendios que no fueron graves”.

“Parece que la luz del sol que entra a través del parabrisas sobre el desinfectante fue suficiente para causar ignición”, escribió el Departamento de Bomberos de Waukegan en su publicación de Facebook.

El departamento publicó fotos en Facebook que muestran el tablero derretido y el hollín negro que cubre el parabrisas. Como describió FOX News, el marco de plástico del espejo retrovisor parece haberse licuado y goteado hacia el piso antes de endurecerse nuevamente.

Una publicación de un departamento de bomberos de Wisconsin se hizo viral el mes pasado después de mostrar una foto que parecía sugerir que el desinfectante de manos dejado en un automóvil había destruido el interior.

El Distrito de Bomberos de Western Lakes había publicado una imagen de una puerta del lado del conductor quemada junto con una advertencia contra el uso de desinfectante para manos en los automóviles, informó The Hill. Pero después de que la publicación se volvió viral, las autoridades la eliminaron y dijeron que la imagen de la puerta de un automóvil quemada no fue tomada en el distrito y no fue necesariamente causada por “un contenedor de desinfectante para manos en explosión”.

En el caso más reciente, el Departamento de Bomberos de Waukegan confirmó a FOX 35 News que las fotos del daño fueron tomadas por su adjunto y que “no hay otras causas potenciales” del incendio, excepto el desinfectante para manos que queda a la luz solar directa.

Las personas han estado usando cada vez más desinfectante para manos cuando salen en medio de la pandemia de coronavirus, en parte debido a sugerencias de salud estatales y federales.

Los CDC recomiendan usar desinfectantes para manos que contengan al menos 60 por ciento de alcohol.

