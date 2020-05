Ante el anuncio de Don Francisco sobre la muerte de Danielita, integrante del clan infantil de Sábado Gigante, se filtran imágenes

Danielita batalló mucho con su salud y ahora se informa el ‘infierno’ que vivió

El conductor de Sábado Gigante se muestra por demás conmovido ante semejante muerte

Luego de que Don Francisco, anunciara la muerte de Danielita, integrante del clan infantil de Sábado Gigante, ahora se filtraron unas desgarradoras imágenes sobre lo que estaba batallando con su salud la pequeña.

“Hay vidas que nos dejan profundas huellas. “Danielita” Núñez, de nuestro Clan Infantil, nos enseño el valor de luchar por vivir con una sonrisa. Anoche su corazón dejo de latir. Nuestras condolencias a su familia. Descansa en paz Danielita!”, anunció en su cuenta de Instagram Don Francisco.

Ahora resurge un video de 2016 en el cual la pequeña Danielita contaba lo que estaba pasando por el transplante de corazón que le habían realizado.

“Comencé en Sábado Gigante cuando tenía como 9 años y lo que no sabía era que iba a hacer muchas amistades. Estuve como dos meses en el hospital esperando un transplante de corazón y hace como mes y medio fui afortunada de recibir un corazón. Recuerdo cuando Don Francisco me vino a visitar, me sentí muy especial… Nunca me voy a olvidar cuando Aleyda me vino a visitar y me coronó y me sentía muy especial y ese era un momento muy lindo para mí, y ahora gracias a Dios tengo una nueva oportunidad de vida”, imágenes correspondientes al 2016 cuando todo marchaba de maravilla con su transplante.

Sin embargo, no imaginaba que cuatro años después su corazón dejaría de latir. Además, Don Francisco contó aspectos más personales sobre lo difícil que la pasó Danielita antes de su muerte.

Don Francisco dijo: “Estuvo hospitalizada durante 8 meses, viviendo con un corazón artificial y conectada a una máquina, después de su transplante Danielita tenía una recuperación lenta y por eso no ha vuelto a este estudio, pero al despedirnos ella dijo que tenía que estar aquí y está aquí con su nuevo corazón, una sobreviviente”, en esos momentos entra Danielita al foro de Sábado Gigante.

Con 14 años en ese entonces y con un semblante perfecto y una mejor actitud, recibiendo la ovación del público, entre ellos su papá con lágrimas en los ojos, Danielita aseguró: “Wow, me trae recuerdos de cuando estaba en este show, muy orgullosa y muy feliz”.

Pero don Francisco ahondó más en la situación clínica de Danielita: “Yo quiero contar que la quimioterapia, tu tuviste un cáncer cuando tenías un año, que la quimioterapia enfermó el músculo cardiaco, estuviste cristalizada en el 2014, el corazón sólo le funcionaba un 30 por ciento, a las dos semanas de estar hospitalizada le dieron 4 derrames cerebrales, dejó de hablar, de ver, de caminar y esperó 7 veces con este corazoncito para recibir uno nuevo”.

Posterior a eso, Don Francisco procedió a darle un reconocimiento a Danielita que fue parte del clan infantil del programa Sábado Gigante, sin imaginar que 4 años después sucedería su muerte.

Los comentarios no se hicieron esperar ante la fatídica noticia de la muerte de Danielita: “Hoy hace de 4 años del trasplante meda tristeza saber que el día de hoy a Danielita Nuñez su corazón dejo de latir ella ya esta junto a papá Dios en el cielo Mi más sentido pésame a su familia vuela alto princesa”, “No había conocido la historia, hoy la veo y se me parte el corazón… sin haberla conocido pero por el hecho de ser madre no puedo ni imaginar el dolor tan grande al que se están enfrentando sus papas”, “Descanse en paz, fortaleza para su familia”, “Mi niña hermosa que nuestro creador te tenga entre sus brazos llenandote de amor y paz”.