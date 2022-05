Los comentarios de las personas fueron muy emotivos al ver las imágenes: “Espero que pronto se haga justicia , yo no creo todo lo que le quieren inventar”, “Su pecado fue confiar en las amigas equivocadas, transmite mucha ternura, inocencia, no transmite malicia”, “Se ve bien tierna !! Pobre chiquita todo lo que ha de haber pasado”, “El niño sopla y ella le agradece tiernamente”.

Reaccionan a la tierna voz de Debanhi

Los comentarios de la gente para la tierna voz de Debanhi no se hicieron esperar: “Su voz es muy angelical se hará justicia Debanhi se hará justicia”, “Ese( papá..) Va a doler toda la vida”, “”papá” lo dice con tanto amor y ternura que me hace llorar”, “se le escucha su voz muy tierna y cuando dice Papá lo dice con mucho amor”, “mi niña no te lo merecías”, “justicia para Debanhi”.

Más reacciones al video se pueden leer: “voz de niña angelical dulce tierna y no se siente nada de malicia”, “justicia para Debanhi, cuando escucho decir papá me parte el alma”, “ese “papá” me dolio hasta el alma”, “Qué tierna, en paz descanse”, “Y pensar que es tan fácil acabar con una familia completa y que la justicia no haga nada!”, “Justicia para Debanhi, niña bonita, tierna, dulce y encantadora”.

