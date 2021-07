Citando a la policía y un reporte local, el diario New York Post reseñó este lunes que el sospechoso, identificado como Luis Antonio Campos, de 68 años, fue arrestado porque presuntamente abandonó a un perro al costado de una carretera el miércoles pasado en una escena desgarradora que fue grabada por un testigo.

De acuerdo con KFox 14, menos de un día después de que el perro husky fuese abandonado, una familia que no fue identificada adoptó al animal luego de observar las conmovedoras imágenes que se volvieron virales en redes sociales.

“No puedo entender cómo alguien le haría eso a un animal”, comentó Yazmin Montaya, según el informe citado por el New York Post, mientras que Laura Holguin Vergara expresó: “Mi corazón está tratando de curarse tras ver esto. Es desgarrador y no puedo dejar de llorar”.

Un hombre abandonó a su perro, pero ya consiguió nueva familia

“Creo que nos está haciendo un favor al completar nuestra familia”, manifestó el nuevo dueño del husky a la referida estación de noticias citada por el New York Post. “Él ya no está perdido”, agregó el propietario que adoptó al perro a través de la organización sin fines de lucro Huckleberry Hound Dog Rescue of El Paso, que se había encargado del animal tras ser abandonado.

Aunque Luis Antonio Campos fue arrestado el viernes e ingresado en la cárcel del condado de El Paso, logró salir en libertad ese mismo día tras pagar una fianza de 5,000 dólares, según indicaron los registros de la prisión citados por El Paso Times.