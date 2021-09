Natasha Moctezuma no era muy activa en redes sociales, sin embargo, en una presunta cuenta de Instagram con apenas 164 seguidores y la cual es seguida por su hermana Frida Sofía, se da cuenta de cómo la chica había viajado muy feliz, luchando por salir del hospital y hasta un video de Sebastián Rulli con un mensaje muy especial se puede ver.

Sentado en un sillón con su cabello más corto de lo habitual y muy amable Sebastián Rulli le mandaba en ese instante las siguientes palabras a la hermana de Frida Sofía: “Hola Natasha cómo estás, espero que muy bien, me estoy enterando que vas a entrar a cirugía, así que, yo también estoy de viaje, estoy en Nueva York, creo que tú también vienes a operarte aquí y con todo mi cariño deseo que te recuperes muy pronto, que todo salga muy bien y que pronto nos podamos conocer, te mando muchísimos besos, bendiciones y todo el éxito”, finalizó el actor.

La hermana de Frida Sofía estaba emocionada por el mensaje de Sebastián Rulli

La descripción del video de Sebastián Rulli demostraba lo feliz que Natasha Moctezuma estaba por haberlo recibido: “Sebastian, mil gracias por este vídeo me hiciste los años !!! Me hace sonreír y reír a la vez de emoción tu vídeo, todo se me olvida mil gracias ! #mifavorito #guapisimo #actor @sebastianrulli gracias por tus buenos deseos !”, escribió.

Y los mensajes para la joven en ese instante no se hicieron esperar: “Me muero de amooor”, “TT que cooooool es guapisimooooo”, “Lucky girl te amo”, le expresaron y en otras imágenes le decían lo bella que era: “Que bonita, bello lugar”, “Te mando un universo de amor”, “Preciosas imágenes bebé”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE SEBASTIÁN RULLI PARA LA HERMANA DE FRIDA SOFÍA