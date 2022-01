Rosie Rivera rompe el silencio tras especulaciones.

¿Su esposo robó 80 mil dólares pertenecientes a la herencia de Jenni?

Abel esposo de Rosie reveló de donde proviene el dinero que apostaba. Desfalco esposo Rosie Rivera. Después del tremendo alboroto que Chiquis Rivera ocasionó respecto a la herencia de su madre culpando que alguien muy cercano robo gran cantidad de los ingresos de la empresa de Jenni, muchos miembros de la dinastía no dudaron en romper el silencio tras las acusaciones. E incluso salió a relucir quién podría ser el que ocasionó el supuesto robo. Cabe recordar que fue el día de ayer que se dio a saber a través de Mundo Hispánico que por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, luego de que su hermana Jacqie asumiera el liderazgo de Jenni Rivera Enterprises, Chiquis Rivera aseguró que alguien ‘cercano’ a su tía Rosie robó 80,000 dólares de la empresa de su madre. El polémico vídeo de Chiquis Rivera que sembró dudas hacía la persona de su tía Rosie En otra parte de este video, Chiquis comentó: “Yo no siento que le debamos una disculpa a nadie, Johnny (su hermano menor) solamente quería saber qué estaba pasando con las cuentas, con el negocio de su mamá, creo que él está en todo su derecho, mi abuelita me dijo a mí personalmente que nada más queríamos el dinero y el poder de Jenni Rivera”. “Que en su opinión habíamos cag… el legado de mi mamá, qué bueno, es su opinión, pero yo conozco a mis hermanos, no es el dinero, no es el poder, no queríamos el poder, ni la responsabilidad de tener control de todo, de los negocios, porque es mucha responsabilidad”.

A través de una transmisión en vivo Chiquis Rivera hizo fuerte declaración “Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero, no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares, que se robaron, porque es eso, se robaron”. Chiquis quiso dejar en claro que su tía Rosie “quizás no es una ratera” y que ella “quizás no robó”, pero no fue del todo honesta: “No les dijo a mis hermanos lo que había pasado, y es algo que se le debe decir a ellos, porque ellos son los de la herencia”, expresó la hija de Jenni Rivera.

Rosie Rivera reveló tener conflictos en su matrimonio tras acusaciones de desfalco Tras ese gran escándalo resurgió un video pasado en el que Rosie Rivera y su esposo ofrecieron una entrevista de acuerdo con el perfil de Instagram de Chamonic 3 fue para el canal de YouTube ‘El show de piolín’ en donde hablaron absolutamente de todo sin quedarse callados y de ahí surge la versión que él tenía con las apuestas. Mediante la entrevista que realizaron para ese canal de YouTube Rosie Rivera y su esposo revelaron que estuvieron a punto de separarse, ¿todo por las especulaciones? La hermana de Jenni reveló que decidieron optar por ayuda en su matrimonio, “Ya estábamos en la oficina o sea ya para firmar ya nos íbamos a rendir pero pensamos en los niños… Estábamos separados tres meses nadie sabía ni mi madre que yo ya lo había corrido de la casa”. Archivado como: Desfalco esposo Rosie Rivera.

La hermana de Jenni Rivera confesó que su esposo le mintió en cuestión financiera Conforme avanzaba la entrevista realizada por ‘El show de piolín’ llegó el punto en que Rosie reveló el por qué había corrido a su esposo durante tres meses, pues según argumento que él la engañó. Aclaró que no se trató de una infidelidad ni nada por ese estilo sino que le echó una gran mentira y fue lo que la enfadó y lastimó. “Eran tres meses muy difíciles yo estaba enojada con él había una mentira por ahí, no era engaño, no me engañó, pero era una mentira que yo tomo las mentiras como ‘engaño’ o sea yo soy una mujer que necesito 100% la neta en todo momento”, aclaró ante la entrevista realizada, por lo que le preguntaron que mentira había sido y ella respondió: “La verdad era algo de finanzas”, acompañada de una risa nerviosa.

La hermana menor de Jenni Rivera aclaró que las finanzas es tema de pareja “Yo creo que las parejas debemos de manejar las finanzas juntos y él estaba haciendo sus decisiones solas con las finanzas, que obvio las puede hacer es dinero de él, él lo hizo, él lo trabajó pero creo que a veces se debe de preguntar ‘Hija, ¿qué crees si hago esto o lo otro?’ solo involucrarme porque aunque él haga el dinero yo creo que lo compartimos”, fueron las palabras de la también empresaria. No cabe duda que entre más y más cada especulación se puede relacionar con las declaraciones de Rosie Rivera realizadas mediante el programa de ‘El show de piolín’, pues sin pelos en la lengua y con toda la libertad del mundo la hermana menor de La Diva de la banda tuvo la oportunidad de expresarse.

Rosie revela que su esposo hizo una inversión a sus espaldas Luego de haber compartido que el tema de las finanzas siempre se debe de hablar entre la pareja para tener el conocimiento de cómo es que se está invirtiendo el dinero que cualquiera de los dos haya obtenido gracias a su trabajo reveló ante las cámaras de ‘El show de piolín’ que su esposo elaboro un trato a sus espaldas cosa que la enfadó bastante hasta llegar al punto de correrlo de su casa por tres meses. “Eran así inversiones con las cuales yo no estaba de acuerdo y me dejó de decir y luego las inversiones se hacían y yo no sabía y me enojé”, expresó Rosie Rivera. Tras las declaraciones realizadas por la empresaria el locutor del show ya mencionado no dudo en preguntar de inmediato a Abel en qué había invertido ese dinero. Archivado como: Desfalco esposo Rosie Rivera.

Abel, esposo de Rosie Rivera rompe el silencio y revela en que gastó dinero a sus espaldas “Me hice adicto a lo que es póker y desafortunadamente comencé a agarrar dinero que yo hacía y lo metía. Abrí una cuenta diferente para tener cierto tipo de dinero, de cantidad para poder invertir y comencé a invertir en lo pequeño y después creció a las mesas grandes”, fueron las palabras expresadas por Abel quién es el esposo de Rosie Rivera. Pero no todo para ahí, pues lo anterior solo fue el inicio de la revelación que realizó ante las cámaras de ‘El show de piolín’. “Me hice adicto de lo que era la adrenalina de poder ganar, con mil dólares o tres mil dólares en dos cartitas y aún siendo cristiano y todo eso me involucré en esto”, expresó.

Abel perdió a su familia tras convertirse en un adicto a las apuestas “Me consumió hasta que desafortunadamente llegó al momento en que perdí a mi familia y pues analice ‘esto no es para mí’ y me arrepentí con mi esposa, con Dios y hasta este día jamás he entrado de nuevo a jugar”, argumento el esposo de Rosie Rivera para el show ya citado. El locutor del programa sin dudarlo no se guardó ninguna pregunta para la pareja lo que provocó que tanto Rosie como Abel se sintieran con la confianza necesaria para poder responder con toda la sinceridad del mundo cada una de las incógnitas que se llegaron a plantear durante la entrevista.

Rosie Rivera reveló que ella ya presentía que algo no andaba bien en las finanzas de su esposo Luego de las aclaraciones que hizo públicamente el esposo de Rosie Rivera ella no dudo ni un segundo en plasmas las inquietudes que tenía cuando su pareja estaba gastando todo su dinero en cada entrada a los casinos realizando grandes apuestas hasta llegar al punto de quedarse sin nada. “Yo presentía años antes, por lo que le decía ‘no entres a la jugada por favor porque siento que todo se puede perder’, es un juego que yo no quiero jugar ni con nuestras finanzas ni con nuestro matrimonio y él lo empezó a esconder. Y de repente ya no lo encontraba ni en el trabajo ‘oye ¿está Abel?’, ‘no, no está’, y era porque estaba en el casino”, dijo Rosie ante la entrevista. Archivado como: Desfalco esposo Rosie Rivera.

Rosie Rivera tomó tanta rabia en contra de su esposo Abel tras engañarla “Así lo agarré un día sin querer queriendo pero ahora sé que es Dios encontré esa cuenta y me dio tanto miedo, en vez de darme felicidad me dio rabia porque yo me sentía que no eramos pareja y en esta vida con o sin dinero debemos de ser pareja”, expresó Rosie Rivera. “Y yo dije si tu quieres andar solo pues vete solo y nos dejamos” fueron las últimas palabras que la hermana menor de La Diva de la banda expresó ante las cámaras de ‘El show de piolín’. En este programa tuvieron la oportunidad de hablar abiertamente acerca del tema dejando todo en claro. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Abel asegura que el dinero que invirtió es de su propio esfuerzo En ningún momento de la entrevista la pareja mencionó que se trataba de dinero que pertenecía a las ganancias generadas por La Diva de la banda, sino que el ingreso monetario que se encontraba en juego era el que Abel ganaba con su propio sudor y esfuerzo, lo que lo llevó a animarse a ingresar a los casinos. Chiquis provocó en miles de los seguidores de la dinastía Rivera al hacer la fuerte declaración de que un familiar cercano a su tía Rosie había robado alrededor de 80 mil dólares que pertenecían a la herencia de Jenni, cosa que sigue en controversia en redes sociales. Archivado como: Desfalco esposo Rosie Rivera.