Sin dudarlo los internautas decidieron acudir a la caja de los comentarios del video que circula en redes sociales sobre la cena ‘romántica’ de Nodal con la mujer rubia “Con razón no vino al concierto en Medellín”, “Ya le tiene reemplazo a Belinda”, “Buscó a una chica muy similar a Beli”, “¿Ya no habrá más Nodeli de plano?”.

Estos fueron uno de los comentarios: “Cómo siempre andaba ya de chupitos. Ojos cristalinos y la mirada no centrada.”, “A medida que pasan los días él solito está demostrando lo que es con su comportamiento. Licor, irresponsabilidades, mujeres, engreído. Los medios fueron muy injustos con Beli”.

Según el medio la citado, cuando Nodal viajó a la playa de la Riviera Maya estuvo acompañado del artista Gera MX y otras amigas de ellos que aparentemente también se dedican a ser damas de compañía. Tal parece que el cantante de “Dime cómo quieres” no pudo olvidar a la mujer rubia y se la llevó a Los Ángeles California”.

El Heraldo USA, también dice que Mariana Ríos es una influencer colombiana que el cantante de regional mexicana comenzó a seguir hace poco en redes sociales, ¿será que ya le ha comprado fotos en la plataforma only fans? Después de todo el escándalo que se hizo en redes sociales la colombiana puso en privado su cuenta de Instagram.

Siguiendo con la información de este medio, la mujer rubia con la que se le vio Christian Nodal el pasado fin de semana en un restaurante en Los Ángles, Califronia se llama Mariana Ríos y tiene una cuenta de only fans donde vende fotografías además de que se dedica a hacer dama de compañía.

Creen que Nodal canceló un concierto por Mariana, la mujer rubia

El pasado fin de semana Cristian nodal tenía un concierto programado en la ciudad colombiana de Medellín, pero horas después el cantante anunció que le era imposible presentarse esa noche por lo que mandó un vídeo a sus seguidores donde se disculpa por haber faltado y dejarlos plantados

Cuando se dio a conocer el video de no dar con Mariana la mujer rubia muchos de sus seguidores aseguraron que era por ella por lo que no había podido presentarse en Colombia: “Con razón, por eso fue que no vino al concierto que tenía ayer sábado en Medellín Colombia, estaba muy ocupado consiguiéndole reemplazo a Belinda.”