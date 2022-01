Vaya que Francisca la tuvo bastante difícil cuando se dio a conocer que estaba esperando a su bebé Gennaro, y es que después de que la conductora había revelado que se había casado de manera secreta que ni sus compañeros lo sabían, sus fieles fanáticos no le perdonan que no lo haya oficializado.

“Quiero decirles que estoy preocupada”; menciona tras no poder bajar de peso

“Tengo que decirles que estoy preocupada porque estoy stock, ¡sí! parada, fija, no me muevo, el peso no me baja de 160 libras y ustedes saben que gané mucho peso con el embarazo, y he estado tratando de bajar de peso pero no de puede”, comentó la presentadora de ‘Despierta América’

Tras esto, señaló que además de que ha sido un mes muy difícil para estar en dieta, ha habido factores que no se lo permiten: “Además de que en este mes es muy difícil para perder peso, hay otras cosas, no ´se hormonales que no me dejan, y ya me estoy preocupando”.