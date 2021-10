Pero no en todos los casos se puede hacer este ritual cada 2 de noviembre, ya que hay ciertas reglas que se deben respetar para no faltar el respeto a los difuntos. Cabe señalar que es necesario que hallan pasado 3 o 4 años del fallecimiento para poder realizar la exhumación.

Como ya se mencionaba en Indonesia realizan un ritual bastante similar al de México, los indoneses no solo sacan los restos y los limpian, sino que también deciden vestirlos para poder convivir un día con esas personas que lamentablemente ya no se encuentran con ellos.

“Cuando lo vi por primera vez me sorprendió”

El Tiktoker no dudó en grabar este extraño momento, ya que todo estaba muy claro el cabello de un cuerpo fallecido de varios años estaba saliendo de su tumba. Millones de usuarios quedaron impactados al ver las sorprendentes imágenes que proporcionó este sujeto.

En una entrevista con The Mirror, Joel indicó que al principio no sabía si lo que estaba viendo era real o una alucinación: “Cuando lo vi por primera vez me sorprendió no estaba muy seguro, de lo que estaba viendo fuera real, pero cuando lo vi más de cerca me di cuenta de que era cabello humano el que salía de la tumba”, comentó el hombre. Archivado como: Desentierran seres queridos tumba