Desenmascararon a la Jenni Rivera ‘resucitada’ de Tik Tok

El programa de Al Rojo Vivo reveló la identidad de la mujer que se hace pasar por la Diva de la Banda

Gracie Monico reveló que conoció a Chiquis y Jacqie Rivera

Luego de que causara sensación en días pasados en la aplicación Tik Tok unos videos de una mujer muy parecida físicamente a Jenni Rivera llamada Gracie Monico y de que todos aseguraran que la Diva de la Banda estaba viva o había ‘resucitado’, ahora el programa de Al Rojo Vivo se encargó de desenmascarar a la doble de Jenni Rivera y revela su identidad.

Fue en la cuenta de Instagram de ‘Al Rojo Vivo’ donde se puede constatar que la mujer que aparece en los videos de Tik Tok haciéndose pasar por Jenni Rivera no lo hizo con ayuda de una aplicación para ‘cambiar’ su cara por la de la cantante, sino, en efecto es parecida a ella, por lo que se considera la doble de la mamá de Chiquis y Jacqie Rivera.

El nombre de la mujer es Gracie Monico y es maestra de preschool desde hace 22 años y cuenta actualmente con más de 100 mil seguidores en Tik Tok en donde se define como la ‘doble’ de Jenni Rivera, lo que comenzó como un hobbie: “Esto me salió como un show, me subieron (al escenario) y a la gente le gustó y comencé viendo todos sus videos, oyendo su música, 24 horas en la televisión para aprender de Jenni cómo se mueve, cómo se ríe, como canta, es un gran hobbie y lo hago de corazón…”, comenzó diciendo la imitadora.

Gracie Monico tiene 10 años imitando a Jenni Rivera pero fue en Tik Tok donde se comenzó a hacer viral por los videos muy parecidos a las expresiones de la fallecida cantante.

Sin embargo, la gente no ha sido la única impactada con la semejanza, sino Jacqie y Chiquis también: “Cuando conocí a Jacqie, la conocí en la tienda de Jenni y cuando me vio se puso a llorar y me dijo ‘¿te puedo abrazar?’ y la abracé y le dije ‘mija, todo va a estar bien’, y me dice ‘wow, hasta te oyes como mi mami’… y la Chiquis también cada vez que la miro, me abraza y me dice ‘wow, cada vez que te miro te pareces más a mi mami'”, aseguró la doble de Jenni Rivera.

Pero la popularidad que ha ganado en Tik Tok, le costó que le enviaran un ultimátum por supuesta suplantación de identidad, ante las quejas de varios fans de la cantante quienes aseguraban que estaba explotando y se estaba aprovechando de la imagen de Jenni Rivera, por lo que Gracie Monico para no perder su cuenta tuvo que aclarar: “La gente se puso bien loca, decían que yo era Jenni Rivera y yo decía ‘no, yo soy Gracie Monico’ y Tik Tok me mandó un e mail diciendo que me iban a quitar porque no estoy diciendo quien soy…”, sin embargo ya aclaró que se trata de una doble.

La gente se manifestó en los comentarios: “Que tiene de malo?! Si ni los Riveras se han puesto en contra!! Bueno digo yo!”, “Es igualita”, “renació en otro cuerpo Jenni”, “No sera ella que tal que perdió la memoria”, “Jenni era más guapa”.

