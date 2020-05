Desempleo mayo. Una cifra sin precedentes de más de 40 millones de personas han solicitado el subsidio convencional por desempleo en las últimas diez semanas debido a la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, con algo más de 2.1 millones de nuevos trámites la semana pasada, una cifra, sin embargo, que muestra que lo peor ha podido pasar ya.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 2,123,000 for the week ending 5/23 (-323,000).

Insured unemployment was 21,052,000 for the week ending 5/16 (-3,860,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) May 28, 2020