Desempleo mayo EEUU. Los trabajadores de Estados Unidos están viendo la luz al final del túnel luego de que se perdieran millones de empleos por la pandemia viral y se registrase una tasa de desempleo que no se veía desde la Gran Depresión, reseñó The Associated Press.

Este viernes, La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS en inglés) informó que el desempleo en EE. UU. bajó a 13,3% desde 14,7%, al agregarse 2,5 millones de trabajos en mayo y disminuir el impacto de la pandemia viral.

Estas mejoras en el mercado laboral reflejan una reanudación parcial de la actividad económica del país que se redujo en marzo y abril debido a un esfuerzo por contener la pandemia de coronavirus (COVID-19).

En mayo, el empleo aumentó considerablemente en el ocio, servicios de construcción, educación, salud y en el comercio minorista. Por el contrario, los empleos gubernamentales han seguido disminuyendo de manera acelerada.

A medida que los restaurantes, los cines, los gimnasios, los salones de belleza y otros establecimientos minoristas reabran gradualmente, los recortes de empleos se ralentizan y los empleadores reincorporan a algunos de sus trabajadores que habían sido despedidos.

La BLS también informó que disminuyó el número de desempleados de menos de 5 semanas de 10.4 millones a 3.9 millones. Estas personas constituían el 18.5 % de los desempleados que generó la crisis por la pandemia.

Otra interpretación de las cifras es que el colapso del mercado laboral provocado por el coronavirus ha tocado fondo. El número de personas que han solicitan ayuda del gobierno por desempleo ha disminuido durante nueve semanas consecutivas. Además, el número total de personas que reciben dicha ayuda se ha estabilizado.

Sin embargo, los recortes laborales en general han aumentado las disparidades económicas, que han perjudicado desproporcionadamente a las minorías y a los trabajadores con menos educación. Aunque la tasa de desempleo para los estadounidenses blancos fue del 12,4% en mayo, para los hispanos fue del 17,6% y para los trabajadores afroestadounidenses fue del 16,8%.

Incluso con el sorprendente aumento en mayo, puede tomarle meses recuperar sus empleos a todos aquellos que perdieron su trabajo en abril y marzo. Algunos economistas pronostican que la tasa podría permanecer en dos dígitos durante las elecciones de noviembre y hasta el próximo año.

Más del 55% de los afroamericanos dicen que ellos o alguien en su hogar ha perdido ingresos desde mediados de marzo, en comparación con el 43% de los blancos, según una encuesta semanal realizada por la Oficina del Censo. Para los hispanos, la cifra es del 60%.

La pandemia ha eliminado especialmente los empleos, al menos temporalmente, en restaurantes, hoteles, cadenas minoristas y otras industrias con salarios más bajos.

