Desempleo EE.UU. coronavirus. ÚLTIMA HORA: Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos alcanzan 6.6 millones en la última semana, otro récord, mientras se aceleran los despidos debido a la crisis desatada por el coronavirus.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 6,648,000 for the week ending 3/28 (+3,341,000).

Insured unemployment was 3,029,000 for the week ending 3/21 (+1,245,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) April 2, 2020