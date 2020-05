Empresas estadounidenses eliminaron 20,2 millones de empleo en abril producto del cierre por el coronavirus

Expertos esperan que las contrataciones se reanuden en junio a medida en que los estados aflojen sus restricciones a la actividad

De igual forma, señalaron que pasarán años para recuperar todos los empleos perdidos en un solo mes

Desempleo EEUU. Las empresas estadounidenses eliminaron un total sin precedentes de 20,2 millones de empleos en abril, un colapso épico derivado del cierre de oficinas. fábricas, escuelas, sitios de construcción y tiendas que impulsan la economía, reseñó The Associated Press.

El reporte dado a conocer el miércoles por la compañía de nóminas ADP mostró la trágica profundidad y la magnitud de pérdidas de trabajos que no perdonó a sector alguno de la mayor economía del mundo. Las pérdidas casi seguramente continuarán todo el mes de mayo, con una recuperación de las contrataciones probable en los meses subsiguientes, dijo Mark Zandi, principal economista de Moody’s Analytics.

“Es algo para los libros de récords”, dijo Zandi. “La buena noticia es que estamos en la cima de las pérdidas de empleos”.

ADP: More than 20 million jobs vanished in April https://t.co/RvEydiXzPB — KEVN Black Hills FOX (@BlackHillsFOX) May 6, 2020

Aunque Zandi espera que las contrataciones se reanuden en junio a medida en que los estados aflojen sus restricciones a la actividad, advirtió que durará varios años para recuperar todos los empleos perdidos en abril.

El informe de la industria privada aparece dos días antes del reporte oficial mensual de desempleos del Departamento del Trabajo. Los economistas piensan que el reporte del viernes va a revelar que el desempleo en Estados Unidos va a llegar a 16%, comparado con 4,4% en marzo.

De acuerdo con ADP, el sector de hotelería, restaurantes y esparcimiento perdió 8,6 millones de empleos el mes pasado. Comercio, transporte y servicios públicos perdieron 3,4 millones. Las firmas de construcción eliminaron 2,5 millones, mientras que los manufactureros aproximadamente 1,7 millones.

Más de la mitad de las pérdidas en abril fueron en compañías pequeñas, con 500 o menos empleos. Pero los empleadores grandes eliminaron 8,9 millones de empleos.

Sondeos de The Associated Press y NORC Center for Public Affairs Research indican que casi 8 de cada 10 hogares que sufrieron pérdida de empleo el mes pasado esperan regresar con su compañía previa.

Respuestas a dudas comunes sobre ayuda económica en EEUU

El gobierno de Estados Unidos ha efectuado unos 130 millones de pagos por el impacto económico de la pandemia a contribuyentes en menos de 30 días. El Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) prevé hacer más de 150 millones de pagos como parte de un gigantesco programa de rescate por el coronavirus, según AP.

La distribución ha tenido algunos inconvenientes, como saturación en la página de internet, pagos a contribuyentes fallecidos y dinero enviado a cuentas inactivas.

¿DÓNDE ESTÁ MI PAGO?

El gobierno no puede logística ni físicamente entregar todos los pagos al mismo tiempo, por eso lo hace en etapas.

Los pagos comenzaron a hacerse el 10 de abril a quienes ya tenían su información de depósito directo en el IRS con base en las declaraciones fiscales de 2019 o 2018.

Los pagos empezaron a ser enviados la semana pasada a beneficiarios del Seguro Social, jubilados ferroviarios y veteranos que no están obligados a presentar declaración de impuestos; estos continuarán durante mayo. Los individuos en este grupo recibirán su asistencia igual como reciben sus demás prestaciones, por depósito directo o correo.

Otras personas no obligadas a presentar declaraciones fiscales, como aquellas de bajos ingresos, fueron alentadas a presentar información básica en la página del IRS. Sin esta información, el gobierno no puede emitir pago alguno.

