No obstante, advierte que “la pandemia sigue suponiendo un riesgo para las perspectivas económicas” al citar la “ralentización” en el ritmo de vacunación y la amenaza de las nuevas variante del virus. La próxima reunión de política monetaria de la Fed está prevista para el 27 y 28 de julio. Archivado como: desempleo cae ligeramente

Mejoría desigual del empleo

De lo que no se habló, precisó, fue de un aumento de los tipos de interés, algo que los miembros de la Fed no contemplan hasta 2023. Los analistas señalaron como especialmente significativo el cambio de punto de vista sobre inflación de la Fed. “Parece haber una modificación sobre cómo la Fed ve los riesgos (…) Muestra que ve riesgos al alza sobre la inflación”, señaló Mark Cabana, director de estrategia de tipos del Bank of America en declaraciones a la cadena CNBC.

Respecto al desempleo, el banco central dejó sin modificación sus previsiones para final de año para el que estimó una tasa de desempleo del 4,5%. Powell reiteró que las “condiciones del mercado laboral siguen progresando” pero admitió que “la mejoría es desigual”. Archivado como: desempleo cae ligeramente.