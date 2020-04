El Concejo de Los Ángeles aprobó el miércoles una propuesta que busca proteger a los trabajadores que han perdido su empleo y darles prioridad de reintegro cuando se reinicien las actividades de sus empresas con el fin de evitar que sean reemplazados por empleados más jóvenes y/o con menos salario, reseñó la agencia Efe.

La iniciativa propuesta por la presidenta del Concejo, Nury Martínez, fue aprobada por unanimidad y requiere que cuando reabran sus puertas, los negocios de hostelería, instalaciones para eventos y otros como centros comerciales, ofrezcan los trabajos a quienes fueron despedidos a causa de la orden de cierre por el coronavirus.

Así, empleados de limpieza, amas de llaves, personas de mantenimiento y similares que trabajaban en empresas como hoteles, aeropuertos y estadios al empezar la pandemia, deberán ser los primeros llamados cuando se levante la orden de cierre.

“Esto es lo justo para hacer”, dijo Martínez, al explicar que la ordenanza ampliará los derechos de los trabajadores y es una muestra del compromiso de volver a la normalidad.

La medida aplica a instalaciones con capacidad superior a mil asientos, hoteles con 50 o más habitaciones y negocios comerciales o fábricas que emplean al menos 25 trabajadores de limpieza, mantenimiento o seguridad.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, manifestó previamente que firmaría la ordenanza, que no rige para los trabajadores sindicalizados que ya tengan cláusula de retención de empleo.

Diferentes organizaciones como la Cámara de Comercio de Los Ángeles y el Consejo Legal de Empleo de California se han opuesto a la medida por considerar que restringe las decisiones de los empleadores para el inicio de actividades.

Según argumentó del Consejo Legal de Empleo de California en una comunicación enviada al Concejo, la norma viola leyes estatales y federales y obstaculiza la capacidad de recuperación de los negocios tras las enormes pérdidas causadas por la pandemia.

No obstante, Dania Minassian, abogada de la ciudad de Los Ángeles, aseguró que algunos aspectos de la medida que no están suficientemente claros serán específicamente reglamentados.

