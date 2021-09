¡Descubierta! Tras anunciar por meses que ya tenía novio, ahora se sabe quién es la pareja de Clarissa Molina

Clarissa Molina andaría con un hombre que no tiene muy buena reputación

Chisme no Like dio a conocer la noticia por medio de unas fotos en donde ‘se hila la verdad’

Desde el año pasado, Clarissa Molina anunció tener novio, pero nunca se ha sabido el nombre del galán; después de que estuvo contagiada de coronavirus, confesó que estaba saliendo con alguien y que probablemente terminaría en una relación formal y pareciera que eso sucedió.

Sin embargo, nunca se ha llegado a saber la identidad del novio de Clarissa Molina, hasta ahora, que el programa de Chisme no Like conducido por Javier Ceriani y Elisa Bersitain hilaron ‘la verdad’ de la conductora del Gordo y la Flaca, con unas fotografías en donde aparecen las pruebas sobre la relación.

Clarissa Molina fue descubierta

Y es que las historias de Instagram de Clarissa Molina revelaron más de lo que ella pudo pensar, y no se necesitó que su novio saliera a cuadro y mostrar su rostro para evidenciarlo, pues no contaba con la astucia de Chisme No Like quienes son los encargados de dar la primicia sobre la identidad del sujeto.

Para mala fortuna de la conductora de El Gordo y la Flaca, el novio no tiene muy buena reputación y así lo hicieron saber, pues resulta que estaba implicado en algo bastante turbio como la desaparición de una persona… ¿Clarissa Molina estará al tanto de lo que su supuesta pareja hizo?