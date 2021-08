El ojo de las mujeres jamás se equivoca y aunque no se crea así, nos llegamos a fijar en cada detalle que nos puede parecer un poco extraño en las cosas que observamos, los cuales nos mantiene alerta ante todas las posibilidades, eso fue lo mismo que le pasó a la chica originaria de Estados Unidos, Kayla Paeth, quien al ser sumamente conservativa, supo dar con que su novio la estaba engañando.

Y es que como si se tratara de una novela, en la encimera de la estufa se veía reflejada una persona, la cual tenía brazaletes y un anillo, además de que la mujer en cuestión traía uñas acrílicas blancas, un teléfono celular y un reloj inteligente color oro y rosa, reflejo que por su puesto no pasó desapercibido para Kayla. Archivado como: Le descubren infidelidad gracias a una fotografía cocinando

Como se comentó en líneas anteriores, su novio, el presunto infiel, le mandó una fotografía a Kayla de él cocinando en donde aparecían dos sartenes en la estufa, los cuales estaban calentando un huevo y carne picada, sin embargo, la chica no se quedó muy conforme, ya que al hacerle zoom en la parte de la encimera, logró ver el reflejo de una mujer.

Rápidamente este video obtuvo un sin fin de reproducciones, volviéndose rápidamente viral en esta red social, en donde seguidores de la joven Kayla Paeth le decían que lo dejara ya, y que mejor consiguiera a alguien que realmente valiera la pena y no alguien que le estuviera siendo infiel. Archivado como: Le descubren infidelidad gracias a una fotografía cocinando

Y al verse acorralado y con las pruebas que él mismo mandó, el joven sin miedo y pudor alguno solo le respondió a su novia Kayla Paeth que esa chica debió haber sido ella: “Deberías de haber sido tú”, haciendo referencia a que ella debió haber estado ahí con él y no la otra chica. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

John Kelly, quien se destacó por su contenido en TikTok junto con su hijo, falleció repentinamente este fin de semana, causando una gran conmoción por su muerte. Aunque no se han dado a conocer más detalles, la familia decidió postear un video en esa red social, recordando los momentos vividos con el creador de contenido que tiene más de 2.6 millones de seguidores.

De acuerdo con New York Post, la muerte de la estrella de las redes sociales, que dirigía la cuenta de TikTok con su hijo Tex Kelly, se confirmó por primera vez a última hora del domingo en dicha red social, donde los seguidores del hombre no dudaron en expresar su consternación y sobre todo, su pésame a la familia de John.

La familia ha mencionado que la muerte de John se trató de una sorpresa para todos, nadie se esperaba que él perdiera la vida de forma tan repentina. No han dado más información que la que posteó el joven en el video de despedida que compartió en la plataforma de TikTok, donde se hicieron muy populares por sus singulares bromas. Archivado como: Descubren infidelidad gracias a una fotografía cocinando

“Lo lamento mucho, hermano”

Las muestras de cariño han llegado desde diferentes partes del país e incluso del mundo, donde han lamentado la partida del hombre que sacaba un par de risas a los demás. Las personas no han dudado en escribir su sentir a la familia del fallecido, mencionando cuando lamentan su repentina partida y que causó una gran tristeza entre los seguidores. Archivado como: Descubren infidelidad gracias a una fotografía cocinando

“Siento mucho tu pérdida, hermano. Yo los sigo desde que abrí mi cuenta hace seis meses y ustedes me han hecho reír todos los días. Lo lamento mucho, hermano.”, comentó un usuario muy popular en el video de John, a lo que su hijo contestó: “Mi papá amaba mucho tu videos, señor. Él realmente lo hacía, él siempre me preguntaba: ¿Tú ya viste los videos de The Big Ole Texan’s? Porque él también tiene una buena cuenta. ¡Gracias por las risas!”, compartió Tex.