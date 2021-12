“Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. La historia de Alejandra, es que tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños, yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña”, recordó el ídolo mexicano. Archivado como: Vicente Fernández hija

El cantante, también señaló como fue que no se dejó resistir ante la ternura que le provocó cuando ella aún era una bebé: “Me la dejaron y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”, explicó en ese entonces.

Sufrió al estar lejos de su pequeña niña

Vicente Fernández, también platicó que durante algún tiempo, su cuñada Gloria tomó la decisión de llevarse a la pequeña de nuevo a vivir con ella, acción que lo hizo entrar en una tristeza profunda pues ya estaba más que encariñado.

"Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada… la niña tenía cuatro años. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces mi cuñada me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara" agregó el interprete.