Sea cierto o no, el video ha ocasionado una ‘lluvia’ de críticas porque el hombre expuso a la mujer, lo cual no consideran bueno, ya que se denigra a la mujer y se ve su identidad, lo que fue duramente externado por algunos seguidores.

Ella no quería porque decía que no era temporada navideña, sin embargo, él la convenció al decirle que se vería muy bonita, sin embargo, solo era una ‘trampa’ para que se notara que traía cuernos, una expresión utilizada para cuando alguien es infiel.

Luego la reta a que por 50 pesos se ponga unos cuernos rojos de reno, a lo que en un principio, no quería, pero luego aceptó y se los puso, ganando así un poco más de 2 dólares, solo por colocárselos en la cabeza y posar así.

Entonces ella le explica que no le dolía la cabeza sino la panza, motivo por el cual ella tuvo que ir a comprar unas pastillas y por ese motivo, dijo, no había asistido, pero el hombre ya traía todas las pruebas en sus manos. Archivado como: Descubre a novia infiel

El siguiente nivel fue una pregunta sobre la fecha del cumpleaños de su mamá, por lo que ella dijo que solo recordaba que era reciente, y él le dijo: “Te doy una pista fue el día que te dolía la cabeza y no pudiste ir”, esto mientras sostenía una foto de una conversación que supuestamente ella tuvo con su amante, ese mismo día para poder verse sin que nadie supiera.

La próxima prueba fue por 200 pesos mexicanos, un aproximado de 10 dólares, por lo cual le pregunta cuál es su color favorita y ella responde que el rojo, “como el vestido que me compraste”, responde ella muy segura.

De pronto la gente comenzó a opinar: “Este señor es un poeta”, “No sean infieles, si no quieren ya nada con las personas terminen y ya, no lastimen y jueguen con los sentimientos”, “No sé si es verdadero pero en caso de que lo sea, es un héroe, así se termina una relación con una infiel, sin tener que rebajarse a su nivel y sin dramas, bien por el joven ya llegará una que valga la pena, mujeres como esa sobran”.

En la última pregunta decidió ‘echar toda la carne al asador’ y le cuestionó si en verdad ella lo ama, por lo que no tan rápido, ella contestó que sí, pero él ya tenía un ‘as bajo la manga” y fue en ese momento en que le dijo de todo.

“NO TIENES NOVIO NI DINERO”

Al final ella gana todo el dinero pero antes de hacer el recuento, el hombre le pide hacer la suma de su premio, y ella le dice que mil 870 (98 dólares), sin embargo de una manera sarcástica, él le responde casi burlándose de ella.

“¿A ver cuánto llevarías?”. Ella contesta y le responde: “Pues llevarías porque si en verdad me amaras, no hubieras hecho todo esto, no tienes novio ni dinero”, al momento en que le restregaba las pruebas en su cara y ella salía corriendo a seguirlo para tratar de explicarle. Archivaado como: Descubre a novia infiel